Flere praktiserende læger skal udklækkes på Fyn

Og så vil regeringen i dialog med regionerne - og potentielt de nye sundhedsforvaltninger - om at sygehusene skal være mere restriktive i forhold til at rekruttere læger med speciale i almen medicin.

Samtidig skal en ny nærhedsfond være med til at opbygge offentlige sundhedshuse med tværfaglige miljøer, som ifølge Heitmann vil være mere attraktive for unge læger.

- I Odense er det 68 procent, der har lukket for tilgang. I Faaborg-Midtfyn er det 40 procent og på Langeland 60 procent. Det er en kæmpe udfordring, at man som borger ikke har en praktiserende læge tæt på sit hjem, siger hun.

Jane Heitmann, sundhedsordfører for Venstre og fynsk valgt folketingsmedlem, peger på, at man i flere fynske kommuner har meget få læger, der har åbent for tilgang af patienter.

Derfor er det også et springende punkt i reformaftalen at skaffe flere læger til almen praksis ved at introducere flere unge læger til området. For Fyns vedkommende betyder det, at kapaciteten i almen praksis øges med omkring 10 procent af de op 320 introduktions-stillinger, som almen praksis udvides med.

De praktiserende læger bliver endnu vigtigere end i dag, hvis regeringen og Dansk Folkepartis aftale om en sundhedsreform, der blev præsenteret tirsdag, får lov at stå efter et valg.

Håber på bred opbakning

Jørgen Skadborg, syddansk formand for Praktiserende Læger Organisation (PLO), ser positivt på, at man vil lægemanglen i almen praksis til livs.

- Flere introduktions- og uddannelsesstillinger er der hårdt brug for, så det er rart, at politikerne ser ud til at have en enighed om det. Jeg håber, at det ikke kun er regeringen og Dansk Folkeparti, der bakker op om den del, siger han.

Han kalder de nye stillinger et "meget væsentligt element" i at få nok læger til om 5-10 år, men der skal også gøres noget for at tiltrække de unge læger til stillingerne, mener han.

Til gengæld ser han mindre lyst på den økonomiske støtte til nye sundhedshuse i offentligt regi. Han mener, at også eksisterende lægehuse burde kunne få andel i midlerne til at bygge i private klinikker for at skabe plads til flere uddannelseslæger.