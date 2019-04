Flere politibiler i vild jagt: 23-årig vanvidsbilist måtte stoppes med sømmåtter på Fynske Motorvej

Fyns Politi måtte sent fredag aften sætte massivt ind for at få stoppet en bilist, der kørte hasarderet på Fynske Motorvej.

Politiet blev opmærksomme på bilisten klokken 23.04, hvor han kørte i østlig retning på motorvejen med både for høj hastighed og slingrende kørsel.

- Han kørte noget anderledes, end vi er vant til, og derfor ville vi standse ham. Men det har han ikke ønsket, så det det endte med en eftersættelse af bilen, fortæller politikommissær Erik Skov.

Biljagten fortsatte rundt på landevejene, for den mandlige bilist kørte af motorvejen ved afkørslen til Nyborg V og videre af Hjulbyvej, hvor han tog rundkørslen venstre om mod kørselsretningen. Herefter gik turen videre ad Fynsvej, Romsøvej og Bøjdenvej, inden den 23-årige kørte på motorvejen igen i vestlig retning.