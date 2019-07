Flere penge eller ej til Fynske Motorvej: Jyske trafikpolitikere bestemmer

Ministeren er fra Sønderjylland, og striben af trafikordførere er næsten alle valgt i Jylland. Ingen fynboer er med ved bordet, når der skal fordeles trafikmilliarder.

Skal der bruges milliarder på en udvidelse af Fynske Motorvej syd om Odense, skal der sættes penge af til en ny vestfynsk jernbane, skal staten finde penge til letbanens etape to i Odense og skal bilisterne på Storebæltsbroen være med til at betale for trafikinvesteringer i hele landet?

Det er nogle af de store spørgsmål på trafikområdet, og det bliver i høj grad jyder, der skal forhandle de næste mange års trafikinvesteringer, når det nye Folketing skal vedtage en ny langsigtet infrastrukturplan.

Den nye transportminister Benny Engelbrecht (S) bor ved Sønderborg og er valgt i Sydjyllands Storkreds. Kredsen er i det hele taget godt repræsenteret i rækken af trafikordførere fra de forskellige partier. Det samme gælder Vestjyllands Storkreds, hvor Venstre-veteranen Kristian Pihl Lorentzen er valgt. Eller "Asfalt Kristian" som han kaldes på grund af sin kærlighed til veje og i særdeles en ny Hærvejsmotorvej op gennem Jylland. Venstre har dog ikke valgt ordførere endnu, men pilen peger mod genvalg af Pihl som transportordfører.

Ellers er det kun Dansk Folkeparti, der mangler at sætte navn på. Den hidtidige mangeårige ordfører Kim Christiansen røg ud af Folketinget. Han kom for alvor i vælten for i de borgerliges trafikplan at have fået en omfartsvej til sin egen hjemby Mariager.

Til at varetage de fynske trafikinteresser i de kommende forhandlinger er der ingen fynboer i kredsen af trafikordførere. Hidtil har det typisk været SF, der har haft en fynskvalgt transportordfører. Først Anne Baastrup og i den seneste periode Karsten Hønge. Men nu bliver det partiets sjællandske 24-årige debutant Anne Berthelsen, der får posten.

Her er listen over de nye trafikpolitikere:

Transportminister Benny Engelbrecht (S): Valgt i Sydjyllands Storkreds. Erstatter Ole Birk Olesen (LA)

Transportordfører Thomas Jensen (S): Valgt i Vestjyllands Storkreds. Erstatter Rasmus Prehn (S).

Forventet transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V): Valgt i Vestjyllands Storkreds. Har været partiets transportordfører siden 2006.

Transportordfører Henning Hyllested (EL): Valgt i Sydjyllands Storkreds. Fortsætter på posten.

Transportordfører Niels Flemming Hansen (K): Valgt i Sydjyllands Storkreds. Ny på posten.

Transportordfører Ole Birk Olesen (LA): Valgt i Østjyllands Storkreds. Tidligere transportminister.

Transportordfører Andreas Steenberg (R): Valgt i Vestjyllands Storkreds. Fortsætter på posten.

Transportordfører Anne Berthelsen (SF): Valgt i Sjællands Storkreds. Erstatter Karsten Hønge.

Transportordfører Mette Thiesen (Nye Borgerlige): Valgt i Nordsjællands Storkreds.