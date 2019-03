Flere patienter med grå stær kan blive undersøgt og behandlet samme sted

Flere patienter kan nu blive behandlet for grå stær hos deres praktiserende øjenlæge.

Det er resultatet af en ny aftale, regionsrådet og de praktiserende speciallæger har indgået. Aftalen åbner også for, at praktiserende øjenlæger kan operere linser, der kan korrigere bygningsfejl og for flere operationer for grå stær i de praktiserende øjenlægeklinikker.

Det betyder, at flere patienter kan blive undersøgt og opereret hos den praktiserende øjenlæge.

Tidligere skulle patienter en tur på sygehuset, hvis de skulle behandles for både grå stær og bygningsfejl.

Tilbuddet gælder for patienter, der både har grå stær og bygningsfejl, og som desuden opfylder Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Aftalen giver også mulighed for at øjenlæger kan henvise til en anden praktiserende øjenlæge afhængigt af, hvad der er nemmest for patienten.

Regionen forventer, at de første øjenoperationer kan gennemføres efter den nye aftale i løbet af foråret.