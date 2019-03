Mandag skulle en beskikket kontaktperson fra en fynsk kommune til en af de tiltalte fra Kølstrup-retssagen i vidneskranken. Anklager Kirsten Flummer var klar til at fremlægge to lydoptagelser, der var optaget under to besøg i arresten mellem den tiltalte - AA - og kontaktpersonen.

Men så begyndte der en diskussion om, hvorvidt vidnet havde tavshedspligt eller ej. En afgørende detalje. For hvis vidnet havde tavshedspligt, skulle der være en særlig grund til, at kommunen kunne ophæve den.

I vidneskranken lød det fra vidnet selv, at han gerne ville udtale sig på trods af sin eventuelle tavshedspligt. Men i en retssag går intet uden at have hjemmel til det i loven. Sagen blev derfor undersøgt videre med beskeden til vidnet fra dommer Jens Lind: "Kom igen torsdag klokken 9.15".