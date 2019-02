Flere indbrud presser Fyns Politi: Må droppe sager

Indbrud på Fyn

Tallene fra politiets og Danmarks Statistik viser, at der i 2017 var 4.460. Et tal, der var steget til 5.250 i 2018.Med en sigtelsesprocent på 12,9 procent, kommer Fyns Politi dog tæt på landsgennemsnittet på 13,1 procent.Det er dog vigtigt at tage forbehold for, at der ikke nødvendigvis rejses sigtelse samme år, som et indbrud er anmeldt. Eksempelvis kan en ransagning i én sag føre til koster, der kan kædes samme med tidligere, uopklarede indbrud.Hos lederen af Fyns Politis indbrudsgruppe - Finn Wegner - er meldingen, at:- Indtil oktober 2018 lå vi godt i svinget. Fra november er det væltet med indbrudstallet.Du kan læse mere om indbruddene på Fyn i 2018 ved at klikke her.