Flere fynboer er politisk aktive: EU-bevægelser vokser i medlemstal

Både Folkebevægelsen mod EU og Europabevægelsen har de senere år oplevet stor fremgang på Fyn. Det er tegn på, at fynboerne har fået øjnene op for EU. Udviklingen fortsætter ufortrødent, mens valgkampen buldrer afsted.

- Det er en tendens, at interessen er stigende i hele landet. Men faktisk er tendensen lidt stærkere på Fyn. Jeg kan ikke sige, hvad det skyldes, siger Poul Gerhard Kristiansen.

- Tidligere har vores aktiviteter været centreret omkring Svendborg og Odense, men vi er ved at have resten af øen med.

Der er mange årsager til, at EU er kommet i fokus de senere år. Måske er det årsagen til, at fynboerne i stigende grad engagerer sig politisk, når det kommer til unionen. For det er i hvert fald tilfældet, lyder meldingen fra både Folkebevægelsen mod EU og dets pro-europæiske modpart, Europabevægelsen.

Stinging i begge lejre

Det er ikke kun modstanderne af EU, der bliver flere. Det samme gør tilhængerne.

- Vi har set en særdeles positiv udvikling. Særligt på det seneste. I fjerde kvartal 2018 var der over tre gange flere, der meldte sig ind, sammenlignet med tidligere år, og det vidner om, at fynboerne har fået øjnene op for EU, siger Europabevægelsens landssekretær, Anne Hauge.

Europabevægelsen oplyser af princip ikke regionale medlemstal, men fortæller, at man siden 2015 har oplevet en eksponentiel vækst i antallet af fynske medlemmer. Udviklingen ligger en anelse under landsgennemsnittet, men der er stadig tale om en pæn og kontinuerlig fremgang, lyder det fra landssekretæren. Og det er især nogle bestemte emner, som fynboerne - og danskerne generelt - interesserer sig for.

- Der bliver altid spurgt ind til klima og miljø, når vi er ude og møde folk. Det er det, som man går allermest op i, når man taler om EU. Dernæst kommer man ikke uden om flygtninge og migranter, som også ligger højt på manges dagsorden, siger Anne Hauge.