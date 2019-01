Flere forsinkede tog: DSB kom skidt gennem myldretiden i 2018

I 2018 blev flere passagerer forsinkede med toget på Svendborgbanen og den vestfynske jernbane end året før. Særligt om morgenen og om eftermiddagen havde DSB svært ved at overholde rejseplanen.

Det var særligt i myldretiden, at DSB kæmpede med at overholde rejseplanen. Omkring hver fjerde passager blev forsinket i morgentrafikken på begge fynske strækninger. Det er et dårligere resultat end det fra 2017, hvor 85 procent af Svendborgbanens passagerer for eksempel nåede frem til tiden om morgenen.

Det viser DSB's seneste kundepunktlighedsundersøgelse, som altså ikke viser antallet af forsinkede toge, men antallet af passagerer, der når for sent frem med toget.

Året før, i 2017, nåede passagererne på Svendborgbanen frem til tiden i 93 procent af tilfældene, mens der i 2018 kun var tale om 85 procent. Et lignende fald gjorde sig gældende på Vestfyn, hvor 79 procent af passagererne var punktlige i 2017, mens tallet i 2018 røg ned på 75 procent.

I 2018 gik det den gale vej for DSB, når det handler om at få passagerer fragtet rettidigt mellem Middelfart, Odense og Svendborg.

Også problemer om eftermiddagen

Lidt bedre så det ud i eftermiddagstrafikken, men også her var 2018 et værre år end 2017. På Svendborgbanen nåede 79 procent af passagererne frem til tiden om eftermiddagen, og det er et fald fra 92 procent i 2017. Dykket var lidt mindre på den vestfynske jernbane, hvor 72 procent nåede rettidigt frem i den sene myldretrafik i 2018 mod 74 procent i 2017.

- Tidligere på året satte en sporskiftefejl ved Snoghøj gennem nogle måneder sit aftryk på punktligheden over Vestfyn, indtil det lykkedes Banedanmark at reparere fejlen, siger Tony Bispeskov.

DSB havde i 2018 et mål om, at 83 procent af deres passagerer skulle nå frem efter planen. Det betyder, at målet blev nået på Svendborgbanen, mens det ikke var tilfældet på Vestfyn.

Et tog regnes dog først som forsinket, når det ankommer tre minutter efter køreplanen.