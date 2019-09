Flere bekymrede henvender sig: Underretninger om børn og unge fordoblet i Assens og på Langeland

Mistrivsel, nedværdigende behandling, vanrøgt eller mistanke om vold og overgreb. Stadig flere henvender sig til kommunerne med underretninger om børn, ufødte og unge, der ikke har det godt.

Mens der på landsplan er sket en stigning på 30 procent fra 2015 til 2018, er tallet langt højere i Assens og på Langeland, hvor kommunerne har fået mere end dobbelt så mange underretninger sidste år sammenlignet med tre år tidligere. Det viser tal fra Danmarks Statistik indsendt af kommunerne.

Assens fik 1408 underretninger sidste år mod 670 i 2015, mens Langeland gik fra 185 i 2015 til 422 underretninger i 2018. Det svarer til stigninger på henholdsvis 110 og 128 procent. Udviklingen i de to fynske kommuner er på landsplan kun overgået af Fanø, Lejre og Hedensted.

Men spørger man Helle Kreipke, der er afdelingsleder i Børn og Familie hos Assens Kommune, er stigningen ikke et symptom på et problem med børn og unge.

- Der er sket en stigning, og det er godt for børnene, for det skyldes et større fokus på muligheden for at underrette. Derfor er der flere, der gør det. Vi har i kommunen selv stort fokus på det i skoler og daginstitutioner, hvor vi har fået forposter i form af pædagoger, lærere og rådgivere, der bliver klædt på til at spotte signalerne fra børn, som ikke er i trivsel.

Men det her er en fordobling. Kan det ikke også være, fordi der er flere børn, der har det dårligt i Assens?

- Nej, det mener jeg ikke, man kan sige. Men vi får måske øje på nogle, som vi ikke fik øje på før. Og sandheden kan ligge et sted midt imellem, erkender hun.

Afdelingslederen kan ikke svare på, hvor mange underretninger der ender med en egentlig sag. Men hun fortæller, at behovet for hjælp i sagerne varierer meget. Mens nogle sager kræver involvering af eksterne samarbejdspartnere, kan andre løses med et par samtaler eller en familierådslagning.

Hun forsikrer, at kommunen overholder tidsfristen på 24 timer til at vurdere, om der skal reageres akut på en underretning.