Flagdag for Danmarks udsendte og veteraner: Hyldest til danske soldater i konfliktområder

Flagdagen for Danmarks udsendte er med til at ære dem, der har været ude i verdens konflikter, dem der stadig er derude, dem der kom hjem med svære skader på krop og sjæl, og dem der aldrig kom hjem med livet i behold.

For nogle det for evigt uadskillelige sammenhold og fællesskab, for andre anerkendelse af en svær indsats eller som en knude i maven som følge af vejsidebomber, angreb og tab af gode soldaterkammerater.

Den 5. september er den officielle flagdag for Danmarks udsendte. Flagdagen blev højtideligholdt første gang i 2009. I år markeres flagdagens 10-års jubilæum.Formålet med flagdagen er at hædre de personer, der er eller har været udsendt på en mission af Danmark på baggrund af en beslutning truffet af regering, Folketing eller en minister. Flagdagen er en anledning til at udtrykke anerkendelse for den indsats, som Danmarks udsendte yder og har ydet i en række af verdens konfliktområder. Danmark har deltaget aktivt i fredsstøttende FN-operationer siden 1948, og NATO har siden 1949 udgjort en hjørnesten i dansk sikkerheds- og forsvarspolitik. Mange tusinde danske soldater har gjort tjeneste i verdens urocentre i FN- og NATO missioner eller i internationale koalitioner. Siden 1990 har danske soldater har deltaget i den internationale kamp mod terrorisme, i fredsskabende og fredsstøttende operationer under barske vilkår langt fra Danmarks grænser. Hæren har haft enheder på Balkan, i Irak, i Afghanistan, i Afrika og udstationeret i Estland. Søværnet har deltaget med enheder i Middelhavet, Den Persiske Golf, ved Gibraltarstrædet og i Adénbugten. Flyvevåbnet har opereret i Afghanistan, Libyen, Mali, i kampen mod IS i Irak og Syrien, og deltager i suverænitetshævdelse over de baltiske lande og i beskyttelsen af Europas ydre grænser. Kilde: Forsvarsministeriet

Spyt og skældsord

Det er 10. år, flagdagen markeres i Danmark for de udsendte, og selv om der er mere opmærksomhed på dagen end tidligere vidste mange borgere torsdag næppe, hvorfor der blev flaget fra busser og offentlige bygninger.

- Jeg er glad for, at opbakningen er støt opad for veteraner. For år tilbage skulle man passe på med at sige, at man havde været udsendt som soldat, men i dag er det heldigvis mere anerkendt. Og netop en dag som i dag er en anerkendelse for os, siger Aleksander Jacobsen fra Odense.

Han var i 2016 udsendt seks måneder i Afghanistan, og det var for ham en god oplevelse, hvor han fik øjnene op for de almindelige afghaneres levevilkår midt i en hverdag præget af krig. Takket være flagdagen er han stolt af sin indsats.

Det samme er Heidi Hansen, også fra Odense, men hun vælger stadig at holde lav profil med sit job i Søværnet, selv om hun betragter flagdagen som et skulderklap til det, hun er og har været med til i blandt andet Adén-bugten og ud for den libyske kyst som dæksgast på danske korvetter og fregatter.

- Jeg gider ikke skældsord og blive spyttet på, som jeg har oplevet det på Aarhus Banegård, fordi jeg var i uniform. Generelt oplever jeg ikke den store opbakning i hverdagen til veteraner og udsendte, men flagdagen er en anerkendelse af vores arbejde, siger hun.