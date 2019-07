Fla' u': Campingferie er seriøs afslapning

Campinglivet er familien Brodersens foretrukne måde at koble af på. De er fastliggere på Bøsøre Strand Feriepark, som de har besøgt i 17 år nu.

- Hva' så? Kan I holde til varmen, lyder hilsenen fra campinggæst kun iklædt shorts og klipklappere. Patrick Ålkjær Skifter og Michael Gregersen kvitterer med et "puha, ja" og et grin. De driver Bøsøre Strand Feriecenter sammen med ejeren Helle Ålkjær, og netop varmen har givet dem ekstra meget at se til i den seneste uge. - I starten af sæsonen var det som om, folk lurepassede lidt for at se om vejret nu ville blive som sidste sæson. Og når vejret endelig er her, kommer alle de små campingvogne ud af garagen, siger Patrick Ålkjær Skifter, mens han viser rundt på det 20 hektar store område med vandland - inde og ude - legeområder og strand med udkig til Storebæltsbroen. - Vi er omgivet af skov, som også hører med, og når der falder ro på aftenen ved en 22-tiden, er der bare helt stille her, siger Patrick Ålkjær Skifter.

Patrick Ålkjær Skifter (tv.) og Michael Gregersen har travlt i det varme sommervejr. Bøsøre Strand Feriecenter er fuldt booket, og gæsterne har mange spørgsmål. Foto: Martin E. Seymour

Ren afslapning Bøsøre Strand Feriecenter, der ligger mellem Nyborg og Svendborg, er en femstjernet campingplads med restaurant, butik og tv-stue, og vi er på vej ned for at besøge familien Brodersen, som er kommet her i 17 år. - Det var faktisk her, vi begyndte vores fælles campingkarriere for 17 år siden. Vi havde en plads tættere på receptionen. Der lå vi i tre år, men fik så en større vogn og rykkede herned hvor vi er nu, fortæller Susanne Brodersen, da vi når frem til campingvognen med Volvo'en holdende foran. Det var mandens, Claus Brodersen, forældre, der fik familien i gang med at campere. - Som fattig studerende fik vi lov til at låne campingvognen nogle år, og så blev vi hooked, forklarer Susanne Brodersen. Sønnen, Christian, der lige er fyldt 21 år dagen forinden, prioriterer stadig at tage med på campingferien. For som han siger lidt søvndrukken: - Det er et rent afslapningssted. Afkobling og afslapning er også grunden til, at Susanne og Claus vender tilbage år efter år. - Hvis vi er hjemme, så er der haven, som skal ordnes, eller der er noget på huset. Her kan man ikke gøre andet end at sidde og kukkelure, siger Claus Brodersen.

Familien Brodersen elsker at slappe af i ferien. Til daglig er Claus Brodersen (th.) el-installatør og arbejder med brandsikring, sønnen, Christian, er i lære som elektriker, og Susanne Brodersen arbejder som salgschef i Dansk Træemballage. Foto: Martin E. Seymour

Går ikke ned på udstyr Da Susanne Brodersen oplevede en periode på arbejde, hvor hun blev ramt af stress, var campingvognen åndestedet, hvor hun fik lov til at komme til kræfter igen. - Det er vores fristed. Vi bor inde i Odense C, hvor vi har muremestervilla på 250 kvadratmeter. Jeg vil sgu hellere bo herude. Her tager det kun en halv time at gøre hovedrent, siger hun og griner. Når man skal slappe af, er det naturligvis vigtigt, at komforten er i top. Derfor går familien Brodersen ikke ned på udstyr. To fladskærme, fuld Boxer-tv-pakke, mobilbredbånd, pc, tablets, induktionskogeplade, grill, to varmeapparater, selv kattene er med. Og så har de lige købt et klimaanlæg til selve campingvognen. - Det var et impulskøb, siger Susanne Brodersen med et smil. - Om aftenen er her simpelthen så varmt, og den fungerer bare, siger hun og viser de kølige gemakker frem. Meget plads er der ikke i selve campingvognen, selv om det er en af de store. Men forteltet er stort som en herskabeligstue med plankegulv, spisebord og behagelige campingstole. - Det er lidt som at tage sit hjem med på ferie, siger Susanne Brodersen.

Familien Brodersens fortelt kan til forveksling godt minde om en helt almindelig stue. Foto: Martin E. Seymour

Bøsøre Strand Feriecenter har både et udendørs og et indendørs vandland, hvilket gør stedet meget populært hos børnefamilier. Martin E. Seymour.

Badebroen ved Bøsøre Strand Feriecenter bliver også brugt til at fiske efter krabber. Foto: Martin E. Seymour

