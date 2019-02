Fjerde flest blandt alle politikredse: Fyn ramt af næsten 800 flere indbrud i 2018 end året før

Efter fem år i træk med nedgange i antallet af anmeldelser om indbrud, er tendensen vendt i 2018. Her fik Fyns Politi 5.245 anmeldelser mod 4.470 i 2017 - en stigning på cirka 17 procent. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Dermed indtager den fynske politikreds en fjerdeplads blandt landets 12 kredse, hvor kun Københavns Politi, Østjyllands Politi og Nordsjællands Politi sidste år har modtaget flere anmeldelser om indbrud med henholdsvis 5.728, 6.402 og 6.626 anmeldelser fra blandt andet borgere, virksomheder og offentlige institutioner.

Hos lederen af Fyns Politis særlige indbrudsgruppe, Finn Wegner, er oplevelsen også, at der har været flere anmeldelser af indbrud på Fyn.

- Indtil oktober lå vi godt i svinget. Fra midt november er det væltet med indbrudstallet. Vi har klare indikationer på, at det fra slut november er omrejsende kriminelle grupperinger, der står bag en del af indbruddene. Vi tror også stadig, at de holder til her, siger han.

Overordnet er der dog - som på landsplan - fortsat tale om en pæn nedgang på Fyn, hvis man ser tilbage på tiden efter politireformen i 2007. Antallet af indbrudsanmeldelser toppede med 10.075 i 2009.

Det er forsat i et klart mindretal af sagerne om indbrud, at Fyns Politi sigter personer for indbrudene.

Med en sigtelsesprocent på 12,9 procent, kommer Fyns Politi dog tæt på landsgennemsnittet på 13,1 procent. Lavest ligger Midt- og Vestsjællands Politi med 7 procent, mens Midt- og Vestjylland med 22,5 procent indtager andenpladsen - kun overgået af Bornholms Politi, der i 2018 rejste sigtelse i 38 sager mod 54 anmeldelser og dermed ligger på hele 70,4 procent.

Det er dog vigtigt at tage forbehold for, at der ikke nødvendigvis rejses sigtelse samme år, som et indbrud er anmeldt. Eksempelvis kan en ransagning i én sag føre til koster, der kan kædes samme med tidligere, uopklarede indbrud.