Gymnasieelev ville være flink og lånte sin telefon til unge mænd - i stedet fik han tæv og blev truet med at blive smidt ud over en motorvejsbro.

Den 20-årige Thor Allan Hillerup Kastrup har fået et års ubetinget fængsel, mens de øvrige tre, to mænd og en kvinde, er idømt henholdsvis 120, 100 og 80 timers samfundstjeneste.

Fire unge mennesker er ved Retten i Odense blev idømt fængsel og samfundstjeneste for i juni 2018 at have udsat en 19-årig gymnasieelev for vold, røveri og afpresning.

Halsgreb og trusler

Overfaldet på den 19-årige mand fandt sted ved midnatstid den 28. juni på Hjallesegade i Odense og på en gangsti og bro hen over Den Fynske Motorvej.

Gymnasieeleven var ganske fredsommeligt på cykel på vej for at møde sin kæreste og kærestens mor på Skt. Knuds Gymnasium, da han blev råbt an af de tre mænd, som han ikke kendte i forvejen - den nu dømte kvinde kom til senere.

Mændene bad om lov til at låne hans mobiltelefon, og flink som han var, stoppede han for at give dem lov til at bruge telefonen. Det viste sig at være en rigtig skidt idé.

De følgende tre kvarter blev den unge mand udsat for tyveri, vold og trusler og ydmygelser, som den 20-årige var hovedmanden bag, og som de øvrige tre i større eller mindre grad bidrog til og intet gjorde for at stoppe.

Gymnasieeleven fik stjålet sin pung, han blev slået i mellemgulvet, i tindingen og i baghovedet, og han blev udsat for greb på halsen. På et tidspunkt i ydmygelserne foreslog den 20-årige, at de skulle smide den 19-årige ud fra gangbroen over en motorvejsbro - et forslag, der resulterede i, at den 19-årige fik presset sit hoved ud over gelænderet fra gangbroen over motorvejen.