Fire tyskere kæntret ved Langeland: En person fløjet til Rigshospitalet

Fyns politi oplyser her til aften via Twitter, at fire tyskere er kæntret i en jolle nær det østlige Langeland omkring Fuglsbølle Strand.

Politiet fik meldingen klokken 19.25, efter de fire tyskere var drevet op på land. Jollen var på vandet i forbindelse med fiskeri.

Tre af de forulykkede er forkomne men i live, mens den fjerde er fløjet til Rigshospitalet med helikopter. Hans tilstand er i øjeblikket ukendt.

Politiet har ikke flere oplysninger i skrivende stund.

Opdateres løbende.