Fire studenter om at sige farvel til gymnasiet: Nu smager livet af sabbatår

- Jeg vil gerne studere i en anden by end Odense, og når man skal rykke sine rødder op, er det vigtigt, at man vælger noget, hvor man er sikker. For det er hårdt arbejde at starte et nyt socialt netværk. Det kan godt være, jeg starter lidt senere, men så er det det rigtige. Jeg ved godt, folk siger, man kan tage fri efter uni. Men det er nu, vi står med vores livs chance. Der er ikke noget, der binder os, ikke lejlighed eller familie og børn. Det er nu, man skal gøre det, og nu man skal se verden. Og så bliver det rart at få en pause fra at præstere. Vi bliver vurderet hver dag i gymnasiet, og det er virkelig hårdt.

- Jeg har tænkt mig at have to sabbatår. Jeg tror, jeg gerne vil læse medicin, men jeg er ikke helt sikker, så nu tager jeg mig lidt god tid. Til sommer skal jeg på interrail og gå caminoen, og bagefter er der et arbejde herhjemme, der venter på mig. Jeg skal spare en masse penge op, og så vil jeg gerne på den klassiske backpackertur til Sydøstasien. Mit andet sabbatår har jeg tænkt mig måske at bo i London eller tage på højskole.

Jakob Bjørn, 19 år. Går i 3.M og bliver student tirsdag.

- Ærligt, at være færdig føles lidt spøjst. For samtidig med, at det bliver fedt at være færdig og man skal prøve nye ting, er der også noget rart ved at stå op, se alle dine rigtig gode venner hver dag, og at nogen fortæller dig, hvad du skal. Det kan noget. Gymnasiet er et spørgsmål om disciplin, men nu bliver det et spørgsmål om selvdisciplin.

- Jeg vil bare gerne finde et job, hvor jeg kan finde noget struktur. Jeg skal ikke være tjener eller bartender, hvor man får smadret sin døgnrytme. Enten vil jeg gerne finde noget undervisning af en art, ellers vil jeg gerne stå i butik og sælge noget grej. Men det er forholdsvis vigtigt for mig at se, om jeg inden for det ufaglærte kan holde mig i en boks, hvor det interesserer mig lidt.

- Når jeg tænker det i mit hoved, tænker jeg, at jeg tager et sabbatår. Jeg kender mig selv godt nok til at vide, at jeg er nødt til at læse videre. Min hjerne kan ikke tage ikke at have noget at give sig til, jeg er nødt til hele tiden at få noget viden ind. Derfor tror jeg også, det bliver sundt for mig at lave noget andet, fordi jeg skal vænne mig til, at det måske er okay at have det lidt tomt i hovedet. Men jeg er rigtig glad for at læse og for viden. Så jeg vil gerne læse igen. Det skal være noget med tal, jeg overvejer matematik og eventuelt rette det mod gymnasiet med filosofi inde over.