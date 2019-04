Fire områder, hvor velfærden har ændret sig

Rygestopkurser med god effekt

Nina Groes: - Jeg har været med min far til rygestopkursus her i Odense, og det har været effektivt. Nu har han ikke røget et halvt år, er begyndt til motion og blevet total fit. Det er vildt, hvad der er sket på et halvt år, og vi er helt lykkelige over at have en frisk far, der kommer hjem og laver mad og passer børn.