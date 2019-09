Fire kommuner i top og fire i bund: Stor forskel i erhvervsvenligheden på Fyn

Der er stadig markant forskel på erhvervsvenligheden i de fynske kommuner.

Det slår Dansk Industris (DI) undersøgelse af det lokale erhvervsklima fast. Det er tiende gang, undersøgelsen bliver gennemført.

I undersøgelsen topper Ikast-Brande Kommune listen, når det kommer til erhvervsvenlighed, men også fire fynske kommuner ligger i den gode ende af ranglisten. Derimod ligger fire andre fynske kommuner meget langt nede på listen over erhvervsvenlige kommuner. Faktisk er der hele 49 pladser mellem den fjerde og femte fynske kommune på listen, og hele 74 pladser mellem Middelfart, der klarer sig bedst, og Svendborg, der klarer sig dårligst.

- Det er jo rigtig positivt, at der fortsat er fire fynske kommuner, som ligger så flot i målingen. Det viser stor vilje til at skabe gode vilkår for erhvervslivet og dermed et godt grundlag for arbejdspladser og skatteindtægter. Det er til gengæld lidt ærgerligt at se de fire andre fynske kommuner stå i stampe - eller endda bevæge sig ned af ranglisten. Jeg vil opfordre dem til at søge inspiration hos deres fynske kommunekolleger, så Fyn samlet set kan blive et rigtig godt sted at drive virksomhed, udtaler formand for DI Fyn, Poul Strandmark, i en pressemeddelelse.