Fire fynske restauranter var nomineret - men fik ingen priser fra madanmeldere

Fyn: Der er selvfølgelig Michelin-guiden. Og der er World's 50 Best Restaurants. Og så er der White Guide, Den Danske Spiseguide og Foreningen af Danske Madanmelderes kåringer.

De bedste danske restauranter har flere muligheder for at modtage hæder og omtale for deres mad og service til gæsterne, og da de danske madanmeldere i juli offentliggjorde foreningens nominerede til priserne for Årets ret 2019 og årets særpriser, gibbede det formentlig i flere fynske hjerter.

Madanmelderne kårede vinderne søndag aften, men selvom fire fynske restauranter var i spil til en pris, kunne ingen af dem gå i seng som vindere.