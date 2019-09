Fire bulgarere - to mænd og to kvinder - har fået forlænget deres ophold her i landet men på en ufrivillig måde. Efter den 1. september at være blevet holdt tilbage af vagten i Rosengårdscenteret for tyveri af tøj, blev de alle fire mandag i grundlovsforhør varetægtsfængslet i de næste fire uger.

De fire bulgarer var blevet genkendt fra overvågningsvideoen, der afslørede, at det var dem, der et par dage forinden havde narret tasken fra en ældre kvinde.