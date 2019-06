Fire biler stjålet: Hund blev efterladt i bur af biltyv

På under tre døgn er fire biler blevet stjålet forskellige steder på Fyn. Blandt andet blev en bil snuppet for næsen af ejeren, som var ved at bære varer ind.

Fyn: Det var ikke nødvendigt at pille ved ledningerne for at lave en kortslutning, da fire biler fredag, lørdag og søndag skiftede fører uden ejerens velvilje. Fredag formiddag fik Fyns Politi den første af weekendens fire anmeldelser om biltyveri, og det havde ifølge politiets oplysninger været forholdsvis let for biltyven at køre væk med bilen, en Opel Corsa. Ejeren havde nemlig efterladt nøglerne til bilen på førersædet, og således kunne tyven klokken 9.45 sætte sig bag rattet og køre væk fra Bredgade i Aarup, hvor bilen holdt. Det var muligvis først senere, tyven opdagede, at han ikke var alene i bilen. Bagest stod et bur, hvori bilejerens hund befandt sig. Den blev senere fundet, sammen med genstande fra bilen, ved Kvismosevej i Tommerup. Hunden blev kørt tilbage til sin ejer, og bilen blev senere fundet på Malervænget i Assens. Den sorte Suzuki Splash, som ved midnat natten til lørdag blev stjålet på Svendborgvej i den sydlige del af Odense, er endnu ikke fundet. Ejeren af bilen havde parkeret den og var klokken 00.01 ved at bære varer ind fra bilen, da en mand pludselig satte sig ind i bilen og kørte af sted. Bilen har registreringsnummer BX 32668.

Tyv gik selv ind og tog nøglen Politiet efterlyser også fortsat en Chevrolet Spark med registreringsnummer EF 56902. Den blev stjålet søndag klokken 16 fra en adresse på Kirsebærgrenen ved Blangstedgård. Her havde bilens ejer midt på dagen bemærket, at det bankede på døren, og hendes hund havde gøet højt. Men først senere på dagen blev hun opmærksom på, at nogen havde været inde i hendes lejlighed og snuppet bilnøglen fra et nøgleskab i entreen. Kort tid efter var det ejeren af en grå VW Touran Van med registreringsnummer FK 91760, der mistede sin bil. Den blev stjålet fra Stærmosevej i Tommerup søndag klokken 17.30, og også her kunne tyven køre fra stedet ved hjælp af en nøgle til bilen. Oplysninger om de stjålne biler kan gives til Fyns Politi på telefon 114.