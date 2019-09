Finansministerens optimisme skydes ned: Fynske borgmestre forudser fortsat store besparelser

Selv om en aftale mellem den socialdemokratiske regering og Kommunernes Landsforening sender 2,2 milliarder kroner ekstra i retning af de fynske kommuner næste år, vil fynboerne alligevel blive ramt af de voldsomme besparelser, som politikerne har haft meldt ud om inden fredagens aftale i Finansministeriet.

Faaborg-Midtfyn Kommune er et af de steder, hvor der er blevet varslet barske besparelser på næste års budget. i august præsenterede kommunen et sparekatalog med forslag til nedskæringer for 52 millioner kroner og effektiviseringer for otte millioner kroner.

Efter at have fået kendskab til aftalen lød vurderingen fra Faaborg-Midtfyn Kommunes socialdemokratiske borgmester Hans Stavnsager, at kommune nu kan "nøjes" med at spare 25 millioner kroner på næste års budget.

Også Fyns største kommune, Odense, er der meldt store besparelser ud på næste års budget. Udspillet lyder på 200 millioner kroner i besparelser og omprioriteringer. Borgmester Peter Rahbæk Juel slår fast, at fredagens aftale åbner mulighed for, at nogle besparelser kan tages af bordet. Men hvilke og hvor mange vil den socialdemokratiske borgmester ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

Da aftalen blev præsenteret lød det fra finansminister Nicolai Wammen, at den kommunale velfærd får et løft takket være aftalen.

Denne udlægning kan Wammens partifælle i Svendborg Kommune, Bo Hansen, ikke helt genkende.

- Men når nu finansministeren på pressemødet får et spørgsmål om, det betyder, at vi får mere velfærd, så er svaret nej. Det er en håndsrækning til dem, der har et særligt behov og de flere børn og ældre, som vi får, siger Bo Hansen.