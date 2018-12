Finanslov: Fynske Motorvej fik ingen penge

Trafikanterne kan lige så godt indstille sig på fortsat at skulle køre i tæt trafik syd om Odense, for der var ingen penge på finanslovsaftalen med regeringen og DF til en udvidelse.

Der kommer formentligt til at gå mange år, før en udvidelse af Fynske Motorvej syd om Odense kommer på tale, for på finansloven indgået fredag mellem regeringen og Dansk Folkeparti var der ingen penge til den. - Det er skuffende, at det ikke bliver løst nu, lyder det fra Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S). Finansloven blev indgået mellem regeringen og Dansk Folkeparti, og på forhånd havde de fynske kommuner inklusiv Odense håbet på, at udvidelsen af motorvejen på Vestfyn ville fortsætte til også at handle om stykket syd om Odense, som i især morgen- og eftermiddagstimerne er tætpakket af trafikanter. Det kom ikke til at ske. - Det efterlader jo i virkeligheden hele Danmark og dem, der kører mellem landsdelene, med en halv løsning på E20. Jeg havde regnet med, at man ville lukke den sidste halvdel af E20 oven på sidste års aftale, hvor der blev sat penge af til strækningen mellem Blommenslyst og Nørre Aaby, siger Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S). Derfor må trafikanterne på den del af motorvejen syd om Odense formentligt indstille sig på endnu mere tæt køkørsel i den stigende trafikmængde, når udvidelsen er færdig fra Blommenslyst og vestpå, og det er bestemt ikke noget, Odenses borgmester er glad for. - Ved ikke at give bevillingen nu skal man bygge udvidelsen i to faser, og det ville have været meget nemmere bare at lade maskinerne fortsætte i østlig retning, mener Peter Rahbæk Juel.

Udvidelse i to faser I dag er der ofte massiv kø på motorvejsstykket vest for Blommenslyst, men det vil forventeligt forsvinde, når den udvides til tre spor. - Hvis man ikke får lavet det sidste stykke flyttes køen, og alle, som skal køre på tværs af Fyn, vil opleve, at den rykker syd for Odense. Samtidig kommer effekten af, at priserne for at krydse Storebælt sænkes, siger borgmesteren og henviser til Vejdirektoratet, som forudser "kritisk trængsel" fra 2020. Han vil sammen med de øvrige fynske kommuner fortsat presse på for motorvejsudvidelsen, blandt andet gennem en national E20-Komité. - Jeg kan godt være bekymret for, at man på Christiansborg tror, man har løst problemet med det tredje spor på E20, men det har man altså ikke, før stykket syd om Odense også er færdigt, siger Peter Rahbæk Juel.

Venstre-politiker: Ærgerligt Den fynskvalgte Venstrepolitiker Jane Heitmann vil også gerne have gjort det tredje spor på den fynske motorvej færdig, selv om hun mere lægger vægt på, hvad hun og hendes partifæller i regeringen fredag forhandlede sig frem til sammen med Dansk Folkeparti. - Jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at vi ikke fik prioriteret de sidste midler til en absolut færdiggørelse af fynske E20. Der skal på et tidspunkt laves en infrastrukturplan, og der vil jeg kæmpe for, at færdiggørelsen kommer med, siger Jane Heitmann. Der var ellers en stor forventning på Fyn om, at finansloven ville indeholde penge til at fortsætte udvidelsen, som er i gang på Vestfyn. - Jeg tror, mange af os på Fyn er ærgerlige over det denne gang, men der er så mange andre ting, man kan glæde sig over i finansloven. Jeg er stolt over, at der er midler til Øhavsmuseet i Faaborg, Terrariet i Vissenbjerg, og midler til et lille truet, udfordret gymnasium, som får bedre muligheder for at overleve. Men ja, så mangler der den sidste bid på E20, siger Jane Heitmann. Faaborg Gymnasium har fået en halv million kroner årligt på finansloven, og det glæder hun sig over. - Gymnasiet har det svært, og jeg synes, en halv million kroner er penge, som forhåbentligt kan være med til at sikre driften og overlevelsen, mener Jane Heitmann.