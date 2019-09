Finalist til Bland dig Prisen: - Lad os nu hjælpe hinanden

I foråret skulle der ikke mere end et tilfældigt møde og spørgsmålet "Hvordan går det" til, før familiefaren Mathias Christensen og sognepræst Lars Højland satte gang i initiativet "Vi vælger hinanden", som er nomineret til Bland dig Prisen. Et initiativ, der sætter fokus på unge, stoffer og bandemiljø. Og et miljø, som Mathias Christensen kender særdeles godt.

- Jeg havde slet ikke forventet, at vi ville blive indstillet, men igennem hele forløbet har der været fuld opbakning. Det er jo stort. Det er et problem blandt unge i hele landet, men det her gør, at vi kan og vil arbejde videre med det i vores lokalsamfund og blandt vores unge, fortæller Mathias Christensen.

Mathias Christensen har i halvandet år kæmpet for at få sin søn ud af et narkomisbrug og bandemiljø, og med den viden i baghånden begyndte den lokale bevægelse "Vi vælger hinanden" at tage form. Han står stolt og overrasket tilbage over nomineringen.

Den indsats Lars Højland sammen med Mathias Christensen, Claus Boje, Casper Sabro og Peter Huusum Nielsen har lagt for dagen for at undgå, at unge ender ud i et narkomisbrug og bandemiljø har bragt dem frem til finalefeltet til årets Bland dig Prisen.

Mere end bandemiljø

"Vi vælger hinanden" er mere end bare et fokus på narkomisbrug og bandemiljø. Det handler også om borgerne i lokalområdet.

- Lad os nu hjælpe hinanden til at gøre noget godt i stedet for bare at gå imod. Vi skal selvfølgelig turde at sige, det vil vi ikke have her, men det er ikke nok. Vi skal også snakke om, hvorfor der er nogen, der søger de her bander, fortæller Lars Højland.

Initiativet har da også sat sine spor i lokalområdet.

- Det kan mærkes på to måder. Det ene er, at det ikke kan ses på samme måde på de samme steder, og det andet er, at der er kommet mere opmærksomhed på det i hjemmene blandt familierne og de unge selv, fortæller Lars Højland.