Finalist til Bland dig Prisen: Intentionen om at skabe liv i Ryslinge virkede

For ret præcist et år siden, 1. september 2018, åbnede Cafe Fabers i Ryslinge og var dermed med til igen at få liv i en del af de gamle Fabers Fabrikker. Idéen kom fra Lone og Thune Holm, og deres indsats giver dem nu en plads i finalefeltet til Bland dig Prisen 2019.

- Vores formål er, at vi gerne vil skabe noget godt liv, noget vi kan være sammen om, og jeg tror, der kan vokse meget godt ud af det. Det var ikke så rart i byen, da fabrikkerne stod tomme, så intentionen var også at skabe noget liv i de her bygninger, som har betydet meget for byen, fortæller Lone Holm.

Parret er indstillet for deres store arbejde med at skabe liv i den ældste del af de gamle Fabers Fabrikker. Et sted, der tidligere har haft stor betydning for Ryslinge, og som nu igen er fyldt med liv og stemning. Tidligere på sommeren fik de titlen som Årets Ryslinger for deres store engagement i lokalområdet.

- Virkelig, virkelig glad og stolte over, at vi kan være med i det, fordi vi har lagt et kæmpe stykke arbejde, fortæller en tydeligt glad og rørt Lone Holm efter meddelelsen om, at hun og hendes mand Thune Holm er blevet nomineret til Bland dig Prisen.

Café Fabers åbnede for præcis et år siden den 1. september 2018 i en af de ældste bygninger på de gamle Fabers fabrikker. 13 frivillige er koblet til caféen, og nu har yderligere fem meldt sig, så de frivillige kan aflaste hinanden. Foto: Frederik Nordhagen

Fuld berettigelse efter et års levetid

Café Fabers åbnede første gang dørene op 1. september 2018, så den har haft sin eksistens i Ryslinge i et år. Café-ideen kom på tale for fem år siden, da Lone og Thune Holm gik en tur ved de gamle fabrikker og kiggede ind af de vinduer, hvor man i dag kan se ind til Café Fabers industrielt-inspirerede lokaler.

Men for tre år siden blev det for alvor en realitet, da Lone og Thune Holm sammen med Per Hanfgarn, Anne Marie Madsen og Randi Nielsen dannede en bestyrelse for caféen. Projektet fik herefter tildelt 500.000 kroner fra Realdanias "Underværker", og de næste par år brugte de på at skaffe penge via fundraising til at sætte de gamle lokaler i stand.

I den spæde start blev caféen mødt med en vis skepsis fra flere kanter.

- Vi har eksisteret i et år, og der var mange, som mente, om det nu også var noget for Ryslinge, men den måde vi er blevet brugt på, og det stigende antal af besøgende viser, at vi har vores berettigelse, siger Lone Holm.

I det første år har der været 13 frivillige med til at holde caféen åben og på benene. Nu har yderligere fem nye meldt sig, og det er rigtig dejligt, fortæller Lone Holm.

- Vores store opgave nu er at holde det frivillige engagement, og at de ikke mister pusten, og der er de her priser med til at holde en positiv stemning, så nomineringen er rigtig dejlig, forklarer hun.