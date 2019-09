Finalist til Bland dig Prisen: - Det betaler sig at gøre en forskel som frivillig

Fiskeskolen Fyn er for anden gang blandt finalisterne til Bland dig Prisen. Gerhardt Lund Andersen, Kurt Christensen og Jørgen Alvin Pedersen er de tre pensionister, der har startet fiskeskolen og får det hele til at hænge sammen. Arkivfoto: Nils Svalebøg

For andet år i træk er Fiskeskolen Fyn nomineret til Bland dig Prisen. Sidste år var det Gerhardt Andersen, en af initiativtagerne bag fiskeskolen, der blev indstillet og nomineret, men i år går æren også til Jørgen Alvin Pedersen, Kurt Christensen, Henning Stig Jacobsen, Jørn Holm og Erik Pontoppidan.

Er anden gang lykkens gang? Fiskeskolen Fyen har formået at blive indstillet ikke bare én men nu to gange til Bland dig Prisen, og begge gange har kastet en plads i finalefeltet af sig. En af initiativtagerne, Jørgen Alvin Pedersen, er både stolt og glad over prisen. - Hvis vi vinder prisen, er det alle tiders. Det er ikke så meget pengene, men lige så meget den positive omtale vi får, der betyder noget for os, fortæller Jørgen Alvin Pedersen. Siden sidste års nominering er de blevet kontaktet fra flere kanter blandt andet Danmarks Sportsfiskerforbund, som er blevet inspireret af Fiskeskolen Fyen og nu selv arbejder på at starte en fiskeskole. Det store arbejde de frivillige ligger i fiskeskolen gavner både deltagerne men bestemt også de frivillige. - Det er dejligt, når vi kan komme ud og få fortalt, at det betaler sig at gøre en forskel som frivillig, og det gør det jo, fordi det giver den opmærksomhed, vi føler, vi fortjener. Vi får måske nogle flere kunder på det her, og det er jo det, vi gerne vil, fortæller Jørgen Alvin Pedersen.

Kom og vær med! Hvad: Det Fynske FolkemødeHvor: Banegårdspladsen, Odense C



Hvornår: Den 7. september klokken 10 til 14



Det er 7. år, at Fyens Stiftstidende arrangerer og er vært for folkemødet.



Det er en dag med aktuelle politiske debatter, blandt andet om det er tid til et opgør med forsvarsforholdene med forsvarsminister Trine Bramsen (S) og professor i international politik på SDU Sten Rynning. Der er liveinterviews med direktør for det nye supersygehus Torben Hedegaard og Danmarks business angel nummer ét, Torben Frigaard Rasmussen. Prøv dig selv af i spillene, som har taget verden med storm, Counterstrike elller Fortnite. Du kan også købe fynske delikatesser, når medlemmer af Smagen af Fyn stiller op med godt til ganen.



Bland dig Prisen uddeles klokken 11.45 på hovedscenen af chefredaktør Poul Kjærgaard.



Jørgen Alvin Pedersen er både stolt og glad for, at Fiskeskolen Fyen er blandt finalisterne, og selvom 25.000 kroner er velset hos fiskeskolen, er det lige så meget den gode omtale og muligheden for at få udbredt passionen om fiskning og naturen, der gør Jørgen Alvin Pedersen mest glad. Arkivfoto: Nils Svalebøg

Fra vuggestuebørn til pensionister Gerhardt Andersen blev som én af initiativtagerne bag fiskeskolen både indstillet og nomineret sidste år, men i år har Odense Sportsfisker Klubs formand, Allan Birk Hansen, indstillet Gerhardt Andersen sammen med Jørgen Alvin Pedersen, Kurt Christensen, Henning Stig Jacobsen, Jørn Holm og Erik Pontoppidan. Fiskeskolen Fyen startede op i 2014 i forlængelse af skolereformen, hvor tanken var, at skolen skulle åbne sig imod samfundet og lade foreninger og frivillige stå for forløb kaldet understøttende undervisning. Det gav tre garvede lystfiskere i Odense Sportsfisker Klub, som lige var gået på pension, lysten til at lægge kræfter i projektet. Det er igennem tiden blevet til et samarbejde med otte folkeskoler i Odense samt flere børnehaver og vuggestuer. - Vi har været ude på fjorden med en fire-fem vuggestuer af gangen, og de her unger klapper og gør ved, og når de får lidt mere mod til sig, får de de små fisk op i hånden, og det synes vi jo er evigt skægt, fortæller Jørgen Alvin Pedersen.

Bland dig Prisen Fyens Stiftstidende hylder med Bland dig Prisen den eller dem, der blander sig lokalt og med originalitet tager initiativer, der gavner fællesskabet lokalt eller regionalt



Nytænkning, involvering i lokalsamfundet og en inspirationskilde er blandt de ting, dommerne har kigget på hos de i alt 31 indstillede til Bland dig Prisen, og fem finalister er nu nomineret.



Juryen består i år af:



Poul Kjærgaard, chefredaktør på Fyens Stiftstidende



Tine Gudrun Petersen, direktør for Spis! Odense



Tyge Mortensen, iværksætter fra Rudme



John Kaspersen, vinder af Bland dig Prisen 2018

Fiskeskolen Fyn er for anden gang blandt finalisterne til Bland dig Prisen. Fra venstre er det Jørgen Alvin Pedersen, Kurt Christesen og Gerhardt Lund Andersen, som sammen har startet fiskeskolen og får det hele til at hænge sammen. Arkivfoto: Nils Svalebøg

Naturen skal bruges rigtigt Fiskeskolen har nu også et særligt tilbud til ældre, og det er særligt ældre, pensionerede mænd, som tager imod tilbuddet. Efterhånden har deltagerne fået et forhold til hinanden og tager selv ud og fisker sammen. Det er netop et af formålene bag fiskeskolen, men der er også noget praktisk bag idéen. - Vi vil gerne bringe det budskab, at selvfølgelig er det dejligt at komme ud at fiske, men det handler også om at få folk til at bruge naturen på den rigtige måde, fortæller Jørgen Alvin Pedersen og uddyber: - Nogle gange kan vi være helt høje, når vi har været ude på tur. Hvis vi synes, det er gået godt, og børnene og de voksne, der har været med, synes om det, så er det jo fantastisk.

Far og Søn fiskeri Skulle Fiskeskolen Fyen gå hen og vinde Bland dig Prisen 2019 og de 25.000 kroner, der følger med, er Jørgen Alvin Pedersen ikke i tvivl om, at pengene skal bruges på brugerne af fiskeskolen. - De skal da bruges til fisketure og til skolerne, børnehaverne, ja, til alle sammen, fortæller han. Og gruppen bag Fiskeskolen Fyen har da også et konkret projekt, de prøver at sætte i søen. - Vi har haft en del henvendelser, efter at vi var med på Game Fair ved Brahetrolleborg. Her spurgte mange, om vi ikke kunne lave noget, der hedder Far og Søn eller Mor og Datter, hvor de kan komme ud og fiske sammen. Det spekulerer vi lidt over kunne være sjovt.