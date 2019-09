Cykling Odense er ikke blot indstillet men også nomineret til Bland dig Prisen 2019. De er blandt de fem finalister, som kan vinde 25.000 kroner. Bland dig Prisen uddeles til Det Fynske Folkemøde lørdag den 7. september.

Målet er at gøre en forskel for unge og skoleelever, og det er netop grunden til, at Cykling Odense er blevet indstillet og nomineret til Bland dig Prisen. Én af dem, der er med til at få børnene til at elske cykling og motion, er Anette Millennium, som også denne mandag formiddag skal holde styr på en 6. klasse, der for første gang skal suse rundt på den op til 42 grader stejle cykelbane i Thorvald Ellegaard Arena. - De burde være lige på trapperne, fortæller hun, mens hun kigger op på det store ur i hallen klar til igen at modtage en klasse i cykeltøjet. Arbejdet med cykelskolen kunne ikke gøres uden de mange hjælpere og frivillige. I alt er cirka 30 frivillige tilknyttet Cykelskolen, og det er netop deres arbejde, der har kastet en indstilling af sig. Claus Rasmussen, formand for Cykling Odense, er glad og stolt over, at de er blandt finalisterne til Bland dig Prisen. - Det er altid rart at blive anerkendt. Vi synes jo selv i al beskedenhed, at vores skolearbejde er ret unikt, fortæller Claus Rasmussen. Skoleprojektet har også tidligere fået besøg af Undervisningsministeriet, og projektet er ligeledes en del af et inspirationskatalog sendt ud til landets kommuner, som fortæller, hvad man kan skabe ved hjælp af frivillige kræfter.

Kom og vær med! Hvad: Det Fynske FolkemødeHvor: Banegårdspladsen, Odense C



Hvornår: Den 7. september klokken 10 til 14



Det er 7. år, at Fyens Stiftstidende arrangerer og er vært for folkemødet.



Det er en dag med aktuelle politiske debatter, blandt andet om det er tid til et opgør med forsvarsforholdene med forsvarsminister Trine Bramsen (S) og professor i international politik på SDU Sten Rynning. Der er liveinterviews med direktør for det nye supersygehus Torben Hedegaard og Danmarks business angel nummer ét, Torben Frigaard Rasmussen. Prøv dig selv af i spillene, som har taget verden med storm, Counterstrike elller Fortnite. Du kan også købe fynske delikatesser, når medlemmer af Smagen af Fyn stiller op med godt til ganen.



Bland dig Prisen uddeles klokken 11.45 på hovedscenen af chefredaktør Poul Kjærgaard.



Anette Millennium er en af de hjælpere, som er med til at instruere skoleklasserne. Denne mandag er det en 6. klasse, der cykler rundt på banen i Thorvald Ellegaard Arena. Cykling Odense har skoleforløb for 5.-9 klasser, og det er hovedsageligt skoler fra Odense Kommune, som deltager. Foto: Michael Bager

Cykling skaber fællesskab Cykling Odense har mellem 6000-8000 skoleelever igennem deres Cykelskole og Skoleturneringer årligt, og det at trække skoleeleverne ud af klasselokalet og ind i en cykelarena gør noget særligt for eleverne. - Vi oplever mange gange, at det ikke er dem, som er mest fremme i skoene, der er de bedste. Det er ofte dem, som er lidt stille i det, der bryder nogle grænser, fortæller Claus Rasmussen. - Vi presser aldrig nogen til noget, som de ikke vil, men de fleste kommer op at køre cykle også på det stejle stykke, uddyber han. Det også vigtigt for Claus Rasmussen at understrege, at det ikke kun er selve cykelsporten, der er i fokus, når de unge melder sig ind i cykelklubben. Det er lige så meget fællesskabet. Hvert år afholder klubben to grillaftener for alle medlemmerne, og de seneste år har der været over 100 fremmødte til hver aften.

Bland dig Prisen Fyens Stiftstidende hylder med Bland dig Prisen den eller dem, der blander sig lokalt og med originalitet tager initiativer, der gavner fællesskabet lokalt eller regionalt



Nytænkning, involvering i lokalsamfundet og en inspirationskilde er blandt de ting, dommerne har kigget på hos de i alt 31 indstillede til Bland dig Prisen, og fem finalister er nu nomineret.



Juryen består i år af:



Poul Kjærgaard, chefredaktør på Fyens Stiftstidende



Tine Gudrun Petersen, direktør for Spis! Odense



Tyge Mortensen, iværksætter fra Rudme



John Kaspersen, vinder af Bland dig Prisen 2018

Som noget nyt kan eleverne i Cykelskolen og medlemmer af Cykling Odense også cykle på e-cykler, hvor de kan køre mod hinanden og andre på en virtuel cykelbane. De sidste cykler bliver sat op i weekenden. Foto: Michael Bager

Begynderhold for cyklistspirer For første gang har helt uerfarne cyklistspirer haft muligheden for at cykle på et begynderhold. Det første hold startede i maj, og nu er endnu et nybegynderhold på benene. Ved at have fokus på cykling gennem et skoleforløb håber Cykling Odense at kunne udbrede budskabet om cykling samt at hverve flere nye medlemmer. Men det er ikke kun de unge, som får noget ud af Cykling Odense og Thorvald Ellegaard Arena. Til skoleturneringer er der tilknyttet op til 30 frivillige, som alle er pensionister. Den ældste er i øjeblikket 79 år. De hjælper med at sidde ved dommerbordet, sætte op til turneringer og rydde op igen, og igennem arbejdet ved skoleturneringerne får de et fællesskab sammen.

Der er årligt omtrent 1100 6. klasseelever, der deltager i skoleforløbene, og i alt er det mellem 6000 og 8000 elever, som træder op på en af cyklerne hos Cykling Odense. Foto: Michael Bager

Helt nyt med e-cykling Udover at eleverne har mulighed for at suse rundt på den stejle bane i arenaen, bliver det også muligt for dem at cykle rundt på en virtuel bane. I weekenden får Cykling Odense sat de sidste e-cykler op, så der er i alt otte e-cykler til brug i skoleforløbene men også af de enkelte medlemmer. E-cyklerne skal være med til at fastholde engagementet hos medlemmerne, og de kan bruges til konkurrence, test og træning. - Her kan vi få eleverne til at give sig 100 procent. Selvom vi siger det til dem, når de cykler på banen, er det ikke altid, at de tør, fortæller Claus Rasmussen. Med Bland dig Prisen følger også en præmie på 25.000 kroner, og skulle Cykling Odense gå hen at vinde, er Claus Rasmussen ikke i tvivl om, hvad de skal bruges til. - Vi har masser af projekter i gang blandt andet vores e-cykler, men vi søger også fonde til pulsure og nye cykler, og så skal vi vedligeholde de gamle.

Claus Rasmussen har været formand for Cykling Odense siden før år 2000, hvor han tog halvandet års pause fra klubben for at være juniorlandstræner. Herefter kom han tilbage som formand og har været en del af klubben lige siden. Foto: Michael Bager