Finalist til Bland dig Prisen: Bredbåndseventyret der gik i opfyldelse

Hårdt arbejde, meget arbejde og ikke mindst et godt sammenhold gjorde, at der trods mange bump på vejen kom lynhurtigt bredbånd til Nordfyn. Derfor er arbejdsgruppen bag projektet "Lynhurtigt Bredbånd til de Nordfynske Landdistrikter" nomineret og en del af finalefeltet til Bland dig Prisen 2019.

: Det Fynske Folkemøde: Banegårdspladsen, Odense C: Den 7. september klokken 10 til 14Det er 7. år, at Fyens Stiftstidende arrangerer og er vært for folkemødet.Det er en dag med aktuelle politiske debatter, blandt andet om det er tid til et opgør med forsvarsforholdene med forsvarsminister Trine Bramsen (S) og professor i international politik på SDU Sten Rynning. Der er liveinterviews med direktør for det nye supersygehus Torben Hedegaard og Danmarks business angel nummer ét, Torben Frigaard Rasmussen. Prøv dig selv af i spillene, som har taget verden med storm, Counterstrike elller Fortnite. Du kan også købe fynske delikatesser, når medlemmer af Smagen af Fyn stiller op med godt til ganen.Bland dig Prisen uddeles klokken 11.45 på hovedscenen af chefredaktør Poul Kjærgaard.Se hele programmet på www.fyens.dk/folkemoede

Det krævede hårdt arbejde, ihærdighed og sammenhold at skaffe lynhurtigt bredbånd til de Nordfynske landdistrikter, men det lykkedes for arbejdsgruppen, som var repræsentanter for de i alt 90 ambassadører i området. Fra venstre er det Karl Peter Lyhr, Gitte Hansen, Kjeld Hansen og Ivan Carlsen. Foto: Nils Svalebøg

Lokalområdet gik sammen

Erhvervsfolk, kommune og beboere i Nordfyns Kommune gik sammen om at få lynhurtigt bredbånd. Det blev til et korps af 90 frivillige ambassadører, som kæmpede for at udbrede kendskabet og målet om lynhurtigt bredbånd. Deres indsats har betydet, at knap 2100 ud af 2600 ejendomme i de nordfynske landdistrikter fik lynhurtigt bredbånd via fiber.

- Det er rigtig flot, og det er et cadeau til det store arbejde, der er blevet gjort, og en anerkendelse til hele arbejdsgruppen, fortæller Kjeld Hansen, mens han kigger rundt på de resterende i lokalet Gitte Hansen, Ivan Carlsen og Karl Peter Lyhr.

Det var ønsket om at give tilbage til sit lokalområde og gøre det endnu mere attraktivt at bo på Nordfyn, der gjorde, at arbejdsgruppen kastede sig over den store opgave.

- Vi bruger stort set ikke computeren andet end til at tjekke mail, men vi er tilflyttere og kunne godt se, at når vi engang skal sælge det igen, så kan det blive svært, og vores nabo havde rigtig svært ved at drive sin virksomhed. Så da jeg havde tiden til det, gik jeg ind i det, fortæller Gitte Hansen.

Også ejendomsmægler Karl Peter Lyhr kan nikke genkendende til den problematik.

- Hvis man står med et hus, der mangler et køkken, så forhandler vi om prisen og kommer frem til noget, men hvis der ikke er internet, så finder køberen noget andet, forklarer han.