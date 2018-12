Film Fyn-direktør er indstillet til Årets Fynbo

Den fynskvalgte undervisningsminister Merete Riisager er blevet indstillet til Fyens Stiftstidendes hæderspris, Årets Fynbo.

Begrundelsen for indstillingen er nærmest historisk kort: "Hendes arbejde som undervisningsminister", lyder den fuldstændige begrundelse fra indstiller Christoffer Munk.

Også FilmFyns nu snart forhenværende direktør Bo Damgaard er blevet indstillet til Årets Fynbo - "for sit utrættelige arbejde med igennem en årrække at sætte Fyn og det fynske filmmiljø på det danske og internationale kulturelle landskab", som indstiller Tine Gudrun Petersen skriver:

- En indsats der har haft positiv effekt på så mange enkeltpersoner, virksomheder og branchen generelt, og som har ført til en super positiv branding og omtale af Fyn. Dertil kommer, at Bo er et forbillede for alle omkring sig med sin evne til at være dybt professionel og målrettet, samtidig med at han altid er i øjenhøjde med enhver, rar, imødekommende og i stand til at huske, se og anerkende alle omkring sig med en fuldstændig vild hukommelse og et forbilledeligt nærvær.

- Bo skulle have vundet den her pris for mange år siden og hvert år efter. Jeg kan ikke se andre fynboer, der fortjener den så meget, som han gør, skriver hun.

Prisen, der uddeles til januar, skal gå til et menneske, der "på positiv vis har gjort sig bemærket ved at yde en indsats til gavn for Fyn eller for den omgivende verden", som der står i fundatsen.

Du kan indstille din egen kandidat ved at maile din begrundelse til aaretsfynbo@fyens.dk - eller ved at følge linket i denne artikel.