Fik nej fra psykiatrien juleaften: Nu er han dømt til behandling efter indbrud og påsat brand

En 44-årig mand med udenlandsk baggrund skal behandles på psykiatrisk afdeling. Det besluttede Retten i Odense torsdag. Manden slipper dog for at blive udvist fra Danmark og har i stedet fået en advarsel.

En behandlingsdom var det rigtige for en 44-årig mand, der blev dømt for indbrud, tyverier og for at sætte ild til sin mors lejlighed. Det var alle parter enige om, og da Retten i Odense var af samme opfattelse, endte sagen på den måde så lykkeligt, som den kunne. - Jeg er rigtig ked af det, der er sket. Og jeg vil gerne have en behandlingsdom, sagde den 44-årige mand fra Odense, da han fik ordet til sidst i retsmødet. Han forklarede, at han den 24. december sidste år havde opsøgt psykiatrien på OUH, fordi han ville indlægges. Han blev dog - efter eget udsagn - afvist, hvorefter han gik ud i byen. På vej hjem begik han indbrud i en lejlighed og et pizzeria på Sdr. Boulevard nær universitetshospitalet. Han holdt juleaften på politigården, hvor han blev fundet i besiddelse af en mindre mængde kokain. Og den dømte var i denne periode også påvirket af alkohol og kokain, ligesom han fik det angstdæmpende middel rivotril, som han forklarede, han ikke kunne tåle og reagerede dårligt på. Samme dag skulle han have været til julefrokost på St. Dannesbo, der er et bosted for socialt udsatte. Men det måtte han ikke, fordi han var påvirket.

Erkendte det meste I retten fremstod han rolig, høflig og hjælpsom, selvom hans forklaringer af og til bevægede sig for langt væk fra sporet, og retsformanden måtte stoppe ham. Han erkendte 12 af de 14 forhold, han var tiltalt for, men nægtede bevidst at have lavet en bule i en bil med en paraply. Det var et uheld og skete, fordi han var fuld. Retten frifandt ham for hærværk med paraplyen - ikke fordi, retten troede på hans forklaring, men fordi beviserne ikke var stærke nok. Derudover nægtede den 44-årige at have startet brand i sin mors lejlighed på Dianavænget i november 2018. Her opstod der ild flere steder, blandt andet på et badeværelse, hvor en kurv med stearinlys i pludselig stod i flammer. Det med kurven kunne manden godt huske, men han var fuld, og det var et uheld, forklarede han. - Jeg havde ingen intention om at brænde lejligheden af. Jeg opbevarede mange af mine ting der, indtil jeg kunne flytte dem hen i min nye lejlighed, fortalte manden. Det påpegede hans forsvarer Troels Maglegaard også i sin procedure, ligesom han satte spørgsmålstegn ved beviserne. - Der er ikke bevis for, at det er en forsætlig handling. Og tvivlen skal komme ham til gode, sagde advokaten. Retten mente dog, at der var så mange tegn på brandstiftelse, at han skulle dømmes. I lejligheden blev der fundet tændvæske, og der var bredt tændbriketter ud flere steder i møbler.

Mange domme på straffeattesten Den 44-årige har et omfattende generalieblad med mange domme for tyveri og indbrud. Han blev i både 2014 og 2015 straffet med fængselsdomme på mindst et år. Ifølge mentalundersøgelsen er han normaltbegavet, men har modtaget behandling i psykiatrien, fordi han har en bipolar sindslidelse og er maniodepressiv. Derfor mente retspsykiateren, at psykiatrisk behandling var bedre end almindelig fængsel for at forebygge ny kriminalitet. Og sådan blev det. Den 44-årige blev dømt til behandling i ubegrænset tid, men han må højst være indlagt i et år. Kriminalforsorgen kan sammen med psykiatrien beslutte, at han senere skal genindlægges. Han skal desuden betale erstatning for blandt andet brandskaderne. Anklagemyndigheden ville have manden udvist fra Danmark, men han slap med en betinget udvisning i form af en advarsel. Det sker blandt andet, fordi han har været lovligt i Danmark i 25 år og har mindreårige børn i landet. Manden tog imod dommen og accepterede fortsat varetægtsfængsling, indtil behandlingen kan begynde.