Fik halveret straf: Dna-spor ikke nok til at blive dømt

En fynsk mand har ved landsretten næsten fået halveret sin straf, fordi landsdommerne ikke mente, at dna på et oversavet jagtgevær på et ukendt tidspunkt var nok til at blive dømt på.

Selv om der var fundet dna på et oversavet jagtgevær og ammunition tilhørende Peter Lund Christensen var det ikke nok til at dømme ham for våbenbesiddelse.

Det var forleden resultatet af en dom fra Østre Landsret, som næsten halverede straffen for den fynske mand i forhold til det, han var blevet idømt ved Retten i Odense.

Dengang blev Peter Lund Christensen idømt fængsel i tre år og ni måneder, men landsretten frifandt ham for besiddelse af et oversavet jagtgevær med tilhørende ammunition, der var fundet i en sø i Ravndrup på Østfyn. Dermed kunne manden "nøjes" med at blive dømt for en række andre mindre ting, som tilsammen gav ham to års ubetinget fængsel.

- Selv om dna er et godt bevis er det ikke altid tilstrækkeligt til domfældelse, fortæller mandens forsvarer, advokat Vilhelm Dickmeiss.

Godt nok var der dna fra Peter Lund Christensen på såvel jagtgevær som ammunition, men ifølge anklageskriftet havde han haft det i sin besiddelse "på et ukendt sted" og "et ukendt tidspunkt". Det var ifølge forsvarsadvokaten for upræcist, og det har formentligt også været landsrettens opfattelse. Landsretten gav i sin dom ikke nogen præcis årsag til frifindelsen.

Da manden ifølge anklagemyndigheden havde haft jagtgeværet og ammunitionen på et ukendt tidspunkt var det for landsretten også svært at vurdere, om det var inden eller efter den 1. januar 2018, hvor loven for våbenbesiddelse blev skærpet fra minimum ét års fængsel til minimum to års fængsel.

- Spørgsmålet var derfor, om man skulle dømme ud fra de gamle regler eller ud fra de nye regler, siger Vilhelm Dickmeiss.

Til gengæld blev Peter Lund Christensen idømt to års ubetinget fængsel for indbrud, færdselslovsovertrædelser, kørsel uden kørekort og andre mindre forseelser.

- Dommen er udtryk for, at fund af ens dna på et oversavet jagtgevær og på ammunitionen ikke altid er nok til, at man bliver dømt, siger forsvarsadvokaten.

Avisen skriver altid navn på personer, som er blevet idømt fra ét års ubetinget fængsel og opefter.