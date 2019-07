Fik du nej til drømmeuddannelsen?: Her er der stadig ledige studiepladser på Fyn

På SDU er det uddannelser som idræt og sundhed, økonomi, datalogi og historie, der endnu har åbne pladser, mens UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole giver mulighed for at uddanne sig til blandt andet socialrådgiver, folkeskolelærer og bygningskonstruktør.

Og selvom nogle af dem, der har fået nej til drømmeuddannelsen, måske vil vente og prøve lykken med samme uddannelse igen næste år, er der stadig åbne pladser, for de, der har mod på at gå andre veje. En række uddannelser på Fyn har nemlig fortsat ledige studiepladser.

