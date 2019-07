Sygdom

I 2018 var der 17 procent af de unge, der selv var blevet bedt om at finde en afløser for deres vagt, hvis de var syge.

Når de unge selv skal sørge for, at der er en anden, der kan tage deres vagt, frasiger de sig, ifølge Jobpatruljen, også muligheden for at få løn mens de er syge. Og i 2018 fik halvdelen af de, der havde ret til løn under sygdom, ikke udbetalt nogen løn.