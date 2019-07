Fem gyldne råd til en stærk studie-økonomi

Hold øje med dit forbrug

Dankortet gør det nemt for dig at bruge penge i hverdagen, uden at du egentlig ved, hvor pengene forsvinder hen. Prøv i en måned at skrive ned, hvad du bruger dine penge på. På den måde kan du få øje på, om du har et overforbrug, som du faktisk ikke har råd eller lyst til at have.

Saldokontrolkort som et hævekort eller Visa Electron kan du ikke trække over på. Du kan derfor kun bruge de penge, du har. Sådan et kort kan være en løsning, hvis du let bruger for mange penge med et dankort.