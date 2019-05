Fem gode råd: Sådan undgår du, at haven får bugt med dig

1. Pas på udstyret og din krop

Det er aldrig en god idé at springe over, hvor gærdet er lavest, når det kommer til havearbejdet. Vær altid helt sikker på, at de farligste haveredskaber såsom hækkeklipper, plæneklipper og stige fungerer helt, som de skal. Forsøg aldrig at fjerne græs eller haveaffald i en plæneklipper, mens den er tændt, og lad være med at vifte hænder og fingre ind foran en roterende hækkeklipper. Lad være med at ændre eller pille ved sikkerhedsanordninger, for eksempel ved at sætte tape på, så havemaskinen ikke afbrydes automatisk, når du slipper med hænderne. Brug beskyttelsesbriller og handsker, når du bruger hækkeklipper og hav gerne en hjelm på, når du skal stå på en stige.