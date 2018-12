Fem gode råd: Sådan kan du sikre dig mod indbrud

På med lyset

Lys kan gøre en tyv i tvivl om, hvorvidt der er nogen hjemme. Derfor skal du sørge for, at der er lys i din bolig. Du kan bruge automatiske tænd/sluk-ure eller alternativt tænde lyset i et par værelser og lade TV og radio være tændt, når du forlader hjemmet om aftenen.

Også udendørs belysning kan være med til at forebygge indbrud. Forbind en bevægelsescensor til lyset. Det gør, at tyven får sværere ved at gemme sig, og naboen lettere kan se, at der sker noget. Men udendørs belysning er ikke nok alene. Det er tydeligt for tyven, at huset er tomt, hvis der er helt mørkt indenfor.