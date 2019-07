Fem fatale forsvindinger: Her gik det galt, da demente forlod deres hjem

Det er ikke altid, at det ender lykkeligt, når de demente forlader deres hjem. Flere gange om året bliver en dement fundet død. Her er det fra eftersøgningen af den 82-årige Svend Fjendbo, der forlod Sanderum Plejehjem i tirsdags, men heldigvis blev fundet efter tre dage i god behold. Foto: Lars Krejbjerg

I langt de fleste tilfælde, hvor demente går hjemmefra, bliver de fundet i god behold. Som det var tilfældet med odenseanske Svend Fjendbo, der torsdag blev fundet i god behold efter at have været væk fra plejecenter Sanderum i to døgn.

Andre gange går det galt, når demente forsvinder hjemmefra. Læs her om fem tilfælde, der endte fatalt.

84-årig fundet død på boldbane I februar 2018 forlod 84-årige Egon Madsen sit hjem på Tingager Plejehjem i Ringe. Allerede få timer efter blev han fundet død på Tingagerskolen boldbane. Efter hans død har plejehjemmet ændret retningslinjer i forhold til deres demente beboere. Hvis der er nogen, der gerne vil ud, bliver de bevilget en gps, så plejehjemmet kan se, hvor de går hen. Det sker efter aftale med borgerens pårørende. Gps'en kan være et armbånd, mens det i andre tilfælde kan være en gps sat fast i deres sko eller på deres tøj.

Fundet tildækket af sne Samme måned blev en 54-årig bortgået dement mand efterlyst af Bornholms Politi. Han blev fundet tildækket af sne i nærheden af sin bopæl på Midtbornholm. Efterfølgende blev han bragt til hospitalet, hvor han blev erklæret død.

Kvinde frøs ihjel I marts 2018 blev en ældre dement kvinde efterlyst af Midt- og Vestsjællands Politi. Politiet ledte efter kvinden i parkerne omkring Frederiksborgvej i Roskilde, og hun blev dagen efter fundet død af politiet i en lavning i den nederste del af Folkeparken. Politiets kommunikationsafdeling oplyste, at hun døde af en blanding af kulde, alderdom, demens og dårlig påklædning.

Dement eftersøgt i en måned Efter næsten en måneds intens eftersøgning blev den demente 78-årige Helen Jensen fra Søndersø fundet død på en mark. Hun blev fundet af to mænd, der var ude at gå tur. Hun forlod sit hjem den 25. januar 2016. Helen Jensen blev ironisk nok fundet samme dag, som den organiserede eftersøgning blev indstillet. Både politiet, frivillige og organisationen Missing People havde ledt efter den 78-årige fynske kvinde.