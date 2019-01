Farvel til regionerne: Splid i regionsrådet om fremtiden

Venstre-medlemmer i Region Syddanmark bekymret for at miste regionsrådet, og Bo Libergreen kalder det et stort spring væk fra det folkeligt demokratiske og lokalt forankrende folkestyre. Konservativt medlem er begejstret.

- Jeg er godt klar over, at vi har nogle konservative partier og ikke mindst DF, som dybest set ér centralister og som ønsker at samle magten i København. Der havde jeg bare et håb om, at Venstre kunne stå det imod, siger Bo Libergreen.

- Vi ved godt, at Dansk Folkeparti længe har haft ønsket, og jeg synes, det er skuffende, at Venstre giver efter og laver knæfald, som ønsker centralisme og samle magten i København, siger han videre.

Allerede tirsdag var der vedholdende rygter fremme om, at regeringen onsdag vil præsentere sin sundhedsreform, og samtidig lægge op til, at regionsrådene nedlægges.

- For mig har det altid været en kerneværdi, at beslutningerne skal træffes af nogle, som står direkte demokratisk til ansvar over for vælgerne. Det er i min optik hjerteblod i Venstre, siger Bo Libergreen.

Det er ikke nogen hemmelighed, at han er modstander af at nedlægge regionerne, og han var en af medunderskriverne på en skrivelse til statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) om at tænke sig grundigt om.

- Det er et knæfald for Dansk Folkepartis ønsker om centralisering, og et stort spring væk fra det folkelige demokratiske og lokalt forankrede folkestyre, vi plejer at stå for i Venstre, siger Bo Libergreen (V).

- Når man har et regionsråd, der er folkevalgt til at stå for en række beslutninger i relation til sundhedsvæsenet, får man nogle andre beslutninger, end hvis det er bestyrelser, og folk, der ikke er på valg. Så får man en anden form for demokrati, og der bliver potentielt længere fra dem, som skal udsættes for beslutningerne, til dem som tager beslutningerne, siger regionsrådsformanden.

- Jeg har hele tiden været bekymret for, at der ville komme et udspil, hvor man ville fravælge en folkevalgt forankring i forhold til sundhedsvæsenet, siger Stephanie Lose til ritzau.

Hans partifælle i Region Syddanmark, Stephanie Lose (V), som også er regionsrådsformand, er bekymret for at miste det folkevalgte led.

K: God idé

Mens der er intern splid i Venstre om regionernes fremtid ser De Konservative i regionen til gengæld regeringens forslag som det helt rigtige.

- Vi er i en situation, hvor vi har fem forskellige niveauer inden for sundhedsvæsenet i Danmark. Hovedstaden og Sjælland har et meget ringe niveau, mens resten har et veldrevet niveau. Vi har ned gennem Storebælt to forskellige niveauer af service over for borgerne, og det er ikke godt nok, siger Morten Weiss-Pedersen (K).

Han mener, at de 21 sundhedsfællesskaber, som skal bygges op omkring de nuværende akutsygehuse, kommer meget tættere på borgerne, og han giver ikke meget for dem, som hævder, lukningen af regionerne giver tab af nærhed.

- Hvis du går ud på gaden i Odense og spørger tilfældige borgere om navnene på medlemmerne af regionsudvalget vil de fleste vide, at der er én, som hedder Stephanie Lose, men det er stort set også det. At sige, at et regionsråd skal være en garanti for nærhed er opfundet af ikke mindst mange Venstre-regionsrådsmedlemmer til formålet, siger Morten Weiss-Pedersen.