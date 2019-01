Farvel til medicin: Martin bruger åndedrættet i kampen mod sclerose

I tre år har Martin Dannevang brugt alternativ behandling. Hver morgen laver han åndedrætsøvelser, som, han mener, genstarter nerverne til hans ben og holder sclerosesymptomerne i skak.

Går man en tur på den gamle havnekaj i Odense, kan man opleve, at den susende vinterblæst bliver afbrudt. Afbrudt af dybe vejrtrækninger i et hastigt, næsten mediterende tempo. Vejrtrækningerne kommer fra en af de gamle husbåde. Her bor 44-årige Martin Dannevang, som i tre år har benyttet sig af alternativ behandling. Hver morgen sætter han sig i 10 til 15 minutter og gennemgår et træningsprogram lavet efter den såkaldte Wim Hof metode. Træningsprogrammet går ifølge Martin Dannevang ud på at styrke sit immunforsvar ved at ilte blodet gennem vejrtrækningsøvelser. For Martin Dannevang har øvelserne den effekt, at den følelsesløshed, han normalt oplever i venstre ben, forsvinder. - Det er faktisk så effektivt, at jeg bagefter sidder og tænker 'hvilket ben var det nu, der var det dårlige', siger han.

At gøre det her giver en lille lykkefølelse hver dag. Det er som at drikke en kvart øl i solskin. Man føler sig glad og stærk. - Martin Dannevang, sclerosepatient

Da Martin Dannevang væltede for anden gang på den løberute, han ellers kender ud og ind, besluttede han sig for, at det skulle ske noget. I dag er åndedrætsøvelser en stor del af hans hverdag. Foto: Michael Bager

En god patient For tre og et halvt år siden fik Martin Dannevang konstateret sclerose, og han startede på medicin. - Jeg tænkte, at jeg skulle gøre som alle andre. Jeg skulle spise min medicin og være en god patient, sagde han. Men i snart et år har Martin Dannevang ikke taget medicinen og i stedet arbejdet med sine såkaldte alkaliske (dybe, red.) vejrtrækningsøvelser. For Martin Dannevang fyldte frustrationen, da han undersøgte, hvad der helt præcis var af kemi i den medicin, han proppede i sin krop. Efter at have glemt sit medicin på en ferie valgte han at fortsætte uden og i stedet dyrke sin vejrtrækningsøvelser. Hver morgen, når Martin Dannevang vågner, føles hans ben koldt og summende. Faktisk kan det bedst beskrives som at gå på vat, fortæller han. Men når han laver vejtrækningsøvelserne, hvor han ånder hårdt og tungt i halvandet minut og bagefter holder vejret så lang tid så muligt, forsvinder symptomerne. Ifølge ham 'genstarter' vejrtrækningsøvelserne venstre ben, fordi han får iltet sit blod. - Det gør, at jeg ikke går og er nervøs over sygdommen. At jeg føler, at det er mig, der har kontrollen over sygdommen. Selvom det er en sygdom, hvor lægerne ikke ved, hvad man skal gøre, så føler jeg, at jeg har løst gåden, siger han.

Den alkaliske åndedrætstræning inspireret af Wim Hof metoden ilter ifølge Martin Dannevang hans blod og genoplader hans ben. Foto: Michael Bager

Brug for forskning Hos sclerosepatienter ses plak, som er pletter i hjernen, der påvirker nervesignalerne. Martin Dannevang tror selv, vejtrækningsøvelserne gør noget ved de plaks, der spærrer for nervesignalet til hans venstre ben. Men problemet er netop, at Martin Dannevang 'tror'. Han mener nemlig, der mangler forskning, der kan undersøge, om de alternative behandlingsmuligheder i virkeligheden har en effekt. - Det er ikke sikkert, jeg har ret, men jeg kan mærke det på mit ben. Vi har brug for videnskaben. Den skal vise, hvad der virker. Men jeg tror, det er svært, for der er ingen penge i at trække vejret, siger han og henviser til de medicinalfirmaer, der tjener store summer på folk som ham. - Men landet kan spare mange penge på at lade folk trække vejret, siger han og fortæller, at staten har en årlige omkostning til medicin på 168.000 kroner per sclerosepatient.

Martin Dannevang har sclerose. Han bruger alternativ behandling til at tæmme sin sygdom og bekæmpe nogle af symptomerne. Foto: Michael Bager

Sygdom i bedring Alternativ behandling er ofte forbundet med skepsis. Den skepsis, som Martin Dannevang selv havde i starten, forsvandt da han mærkede en effekt efter første vejrtrækningsøvelse. Men han har også mærket den fra sin omgangskreds. - Folk er skeptiske og med rette. Det er som om, de spørger 'hvad bilder du dig ind at tro, at du ved noget'. Men så bliver jeg bare stædig og fortæller endnu mere om det, siger Martin Dannevang. Martin Dannevangs egen læge har bakket ham op i brugen af den alternative behandlingsform. Hvis det virker for Martin Dannevang, er det godt, har lægen sagt. Og udover at kunne 'genaktivere' sit venstre ben om morgenen, har Martin Dannevang to gange til tjek på OUH fået af vide, at hans sygdom er i bedring. - Lægen jublede og sagde 'at så virker medicinen alligevel'. Men så måtte jeg jo fortælle ham, at jeg ikke spiser pillerne og faktisk ikke har taget dem i et stykke tid, siger han.

Martin Dannevang har sclerose. Han bruger alternativ behandling til at tæmme sin sygdom og bekæmpe nogle af symptomerne. Foto: Michael Bager

Prøv det selv Martin Dannevang forstår godt, hvorfor nogle siger, at effekten af alternativ behandling kun er noget, man forestiller sig og ikke er reel. - Jeg ved, det ikke virker til alle. Er man i kørestol, er situationen en anden end min, men ambitionen er, at ens plak ikke stiger i antal, for det er utænkeligt at kunne ånde sine plaks væk. Og uanset hvad kan alle trimme sit immunforsvar med øvelserne. - Jeg synes, kritikerne selv skal prøve det, siger han. Selv fortsætter han med at trække vejret dybt og genstarte sit venstre ben hver morgen. Videnskabeligt belæg eller ej, så har Martin Dannevang nemlig fundet den løsning, der virker for ham. - At gøre det her giver en lille lykkefølelse hver dag. Det er som at drikke en kvart øl i solskin. Man føler sig glad og stærk, siger han.