Fart og forbud: Det er tid til at give forældre bøder

Politiet har i de kommende uger ekstra fokus på fartbøller nær skoler og forældre uden respekt for skiltning ved skolerne. Fyns Politi håber at se pænere kørsel fra forældrene ved årets skolestart.

Fyn: Lige så sikkert som fællessang på første skoledag er det, at politiet i midten af august intensiverer sin trafikkontrol på vejene ved landets skoler. Politiet tjekker både hastighed, brugen af sikkerhedssele og bilisternes respekt for skolepatruljerne, der skal hjælpe andre børn med at komme sikkert i skole.

Og noget så simpelt som at rette sig efter skiltningen har også i år politiets opmærksomhed.

- Sidste år var det ikke for godt. Især i forhold til skiltning, hvor man kørte ind, hvor der var indkørsel forbudt. På den måde lever man ikke op til de tanker, som skolerne har gjort sig om afvikling af trafikken om morgenen. Det vil vi kigge på i år, og selvfølgelig vil vi også kigge de steder, hvor vi sidste år oplevede, at der var noget at komme efter, siger Preben Ingemansen, der er leder af Fyns Politis operative færdselssektion.

Det var blandt andet ved en morgenkontrol ved Dalumskolen i Odense, hvor flere forældre ignorerede indkørsel forbudt-skiltet foran skolen og måtte betale en bøde på 1500 kroner. Skolen havde flere gange gjort forældrene opmærksom på skiltningen og på den begrænsede plads til biler om morgenen.

Og man kan ikke tale sig uden om en bøde, fordi man for eksempel er ny forælder på en skole, forsikrer Preben Ingemansen.

- Hvis skiltningen er, som den skal være - og det undersøger vi naturligvis - så får man en bøde.