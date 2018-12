Faldende priser og dræbende varme: Fynske juletræer slipper nådigt fra problemer

- Det er et presset marked. For os betyder det, at vi kan tage 25-30 procent mindre for vores træer, end vi kunne for bare nogle år siden, siger Hans Berner.

God jord redder Fyn

For at gøre ondt værre for de pressede juletræsproducenter, så har den varme og tørre sommer gjort, at 25 procent af de juletræer, der er plantet i efteråret 2017 og foråret 2018, er gået tabt. Det er enormt meget, for normalt er der ingen planteafgang på nordmannsgran, forklarer Claus Jerram Christensen, der dog påpeger, at tørkeskaderne ikke er jævnt fordelt over landet.

- Der er typisk god jord på Fyn. Morænejord, som har et vist lerindhold og derfor holder bedre på vandet, end en mere sandet jord gør. Så jeg tror nu nok, at fynboerne skal klare sig, siger Claus Jerram Christensen.

Det er også oplevelsen på Langesø Slot. Bevares, man har mistet nogle træer de steder, hvor jorden har været lidt ekstra sandholdig, og det er da også udsædvanligt, men overordnet set er man sluppet billigt.

- Vi skal ud og genplante nogle arealer til foråret, men vi taler under fem procent af vores nyplantede træer, siger Hans Berner.