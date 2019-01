Fald på ventelister fortæller ikke hele historien

Bestyrelsesformand for Boligøen, René Søgaard Larsen, anerkender, at nogle medlemmer vil få længere vej til deres drømmebolig, men peger dog på, at et drastisk fald på ventelisterne ikke nødvendigvis betyder, at medlemmer må vente meget længere end tidligere.

Hvad var de afgørende argumenter for at gå sammen om Boligøen?

- Tidligere har hver boligselskab haft sin egen venteliste. Og i en by som Odense har man måske haft en seks-otte forskellige organisationer, som man har skullet søge hos, hvis man kom udefra og skulle havde brug for en bolig. Samtidigt er det lovbestemt, at man skal tage betaling for at have folk stående på en venteliste. Når vi så lægger dem sammen, bliver det meget nemmere og billigere - både for dem, der kommer udefra og for dem, der bor i byen. De skal kun gå ét sted hen og melde sig ind og kun betale til ét sted.

Jeg har talt med flere medlemmer, der er frustrerede over, at de er røget flere hundreder pladser tilbage på listerne til de boliger, der har stået på venteliste til. Det gælder blandt andet for Anne Knudsen, som har oplevet at falde fra nummer 98 til omkring nummer 400 på ventelisten til nogle rækkehuse i Løkkemarken i Odense. Hvad er forklaringen på det?

- Der sker selvfølgelig noget med ventelisterne, når medlemmerne i de fem boligselskaber får adgang til alle boligerne. Man kan nok bedst sammenligne det med en lynlås, som griber ind i hinanden alt efter, hvor højt man ligger på listen. Man bliver placeret på ventelisterne efter anciennitet. Men det er egentlig ikke min opfattelse, at det har givet store problemer. Jeg kan godt forstå, at man kan blive frustreret over, at man rykker ned på listen, men det er svært at vide, om dem, der kommer ind foran én, rent faktisk er interesseret i de pågældende boliger. Nogle står jo bare skrevet op til alle rækkehuse, men den dag de får tilbuddet, kan det jo godt være, at de siger nej.

Kan du forstå, at man kan opleve det som værende urimeligt, at man pludseligt bliver overhalet af flere hundreder, der ikke før har søgt de pågældende boliger?

- Jeg kan godt forstå, at man føler, at der bliver taget noget fra en. Men det er som sagt ikke sikkert, at det er sådan. De medlemmer, der ryger ind foran, står jo givetvis også på venteliste til nogle andre af de eftertragtede steder, hvor de også har mulighed for at få en bolig. Så reelt tror jeg ikke, at problemet er så stort.

Men der må vel alt andet lige være en kvalitativ forskel på at stå som nummer 100 eller 400 på en venteliste?

- Det er der da. Det har du ret i. Jeg siger bare, at selvom der er 300 imellem, er der ikke 300, der lige pludseligt har søgt ud til den specielle afdeling. Der er ikke 300, der har sagt: Nu er ventelisterne lagt sammen, så nu vil jeg gerne gå efter et rækkehus i Løkkemarken. Ud af de 300, der er kommet foran hende, er der måske mange, der slet ikke ved, hvad Løkkemarken er. De har måske bare skrevet sig op til alle rækkehuse.

Men når der er tale om nogle meget efterspurgte boliger, taler sandsynligheden vel for, at mange af dem vil takke ja, hvis de ender med at få tilbuddet om at flytte til stedet?

- Det er heller ikke for at sige, at der ikke er et problem. Men du kan ikke bare kigge på springet fra 100 til 400. Så voldsomt er problemet ikke. Vi erkender, at der er nogen, der kan føle, at de bliver sat tilbage. Men det kan godt ende med, at hun stort set vil få tilbudt boligen ligeså hurtigt, som hun ellers ville have fået. Dem, der står foran hende, har jo nu også fået adgang til en masse andre meget attraktive boliger, så ventelisterne er utroligt dynamiske. Det kan godt være, at man rykker mange pladser tilbage, men til gengæld er der også mange flere boliger.

Hvad er dit bedste råd til de folk, der er røget langt tilbage på ventelisterne?

- Det handler selvfølgelig om at brede sin søgning lidt ud. Jo mere specifik, man er, jo længere bliver din ventetid. Så man skulle prøve at gå ind på nettet og kigge på nogle af de mange andre attraktive boliger, som man nu har mulighed for at søge.