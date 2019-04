Færre fængselsbetjente til flere indsatte: Betaling for overarbejde tredoblet på tre år

På blot tre år er betalingen til fængselsbetjente for overarbejde steget voldsomt. Det viser et svar fra Justitsministeriet til Socialdemokratiets fynske retsordfører Trine Bramsen (S).

Kriminalforsorgen vurderer umiddelbart, at udviklingen primært skyldes "en kombination af et stigende belæg i kriminalforsorgens institutioner og manglen på fængselsbetjente.

Og tendensen ser ud til at fortsætte. Mens der i februar 2017 blev udbetalt 5,2 millioner og 5,9 millioner i samme måned året efter, er der i februar 2019 blevet udbetalt 8,5 millioner kroner for overarbejde optjent i januar.

- Det her dokumenterer sort på hvidt, at der bliver trukket ekstremt hårde veksler på landets fængselsbetjente. Det er ikke holdbart i længden, og svaret kalder på handling fra justitsministeren, siger Trine Bramsen.

På blot tre år er udbetalingerne for overarbejde næsten tredoblet fra 33 millioner kroner i 2015 til 98 millioner sidste år. Det viser et svar fra justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til Trine Bramsen, Socialdemokratiets fynske retsordfører.

Trods tilgange af nye fængselsbetjente, er der hvert år samlet set blevet færre, fordi endnu flere er stoppet. Få overblikket over nettoudviklingen her: 2018 : - 74 fængselsbetjente 2017 : - 138 fængselsbetjente 2016 : - 39 fængselsbetjente 2015 : - 73 fængselsbetjente 2014 : - 60 fængselsbetjente 2013 : - 40 fængselsbetjente Kilde: Fængselsforbundet

- Fagligheden udhules

Ifølge Fængselsforbundet var der i begyndelsen af marts 3.500 vagter, som ikke var besat på grund af manglen på fængselsbetjente. I alt opgør forbundet, at der siden 2013 er forsvundet 424 fængselsbetjente.

Alene sidste år blev der 74 færre i alt trods en tilgang på 122 nye fængselsbetjente, og det bekymrer stedfortrædende formand i Fængselsforbundet Bo Yde Sørensen:

- Jeg er bange for, at fagligheden er ved at blive udhulet. Der er to ben i en fængselsbetjents arbejde. Sikkerhed er det ene ben, og motivation er det andet. Men vi er derude nu, hvor vi hopper afsted på ét ben, orden og sikkerhed, mens resocialiseringen er nærmest ikke-eksisterende, udtaler han til fagbladet Fængselsfunktionæren.

Kriminalforsorgens direktør Thorkild Fogde forsikrer over for fagbladet, at man er opmærksom på den ubalance, personalemanglen giver, men at øget fokus på sikkerhed og professionalisering er nødvendigt for at skabe rum til resocialisering.

Mens der i 2015 var 1,5 indsatte pr. fængselsbetjent i Danmark, var der sidste år 1,7. Det viser tal fra Europarådets statistiske kontor. Det er dog stadig nok til en syvendeplads på listen over de lande i Europa, der har den bedste kvotient mellem indsatte og fængselsbetjente. Gennemsnittet er 2,9 indsatte pr. fængselsbetjent.

De små nationer San Marino og Andorra topper listen med 0,5 og 0,8 indsatte pr. fængselsbetjent, mens man under dem finder mere sammenlignelige lande som Norge og Sverige, der har en kvotient på 1,3 indsatte pr. betjent.