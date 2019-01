Lørdag aften omkring klokken 20 fik Fyns Politi en melding om et færdselsuheld på Drejebænken tæt på Munkebjergvej.

Her var to biler stødt sammen i et lyskryds, og i alt to personer var involveret. Den ene var en kvinde, som efter uheldet klagede over nakkesmerter og måtte køres med ambulance til OUH.

Den anden involverede slap uskadt fra sammenstødet.