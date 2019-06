Fængselsstraf og betinget udvisning: 440 gram narkotika fælder tyrker

37-årige Øzgür Barlas er blevet idømt to år og seks måneders fængsel samt en betinget udvisning af Danmark for at købe narkotika. Foto: Bax Lindhardt / Ritzau Scanpix

En tyrkisk mand er blevet idømt fængselsstraf for at købe narkotika med henblik på videresalg. Derudover har Retten i Odense besluttet, at manden får en betinget udvisning af Danmark.

Torsdag blev der afsagt dom i en sag mod en litauer og en polak, der har henholdsvis produceret og solgt narkotika på Fyn. De to mænd, der begge boede på Nordfyn, har fået 13 og syv års fængsel samt en udvisning af Danmark. Men de var ikke de eneste, der blev dømt. 37-årige Øzgür Barlas fra Vollsmose blev senere samme dag idømt to år og seks måneders fængsel. Derudover fastslog Retten i Odense, at manden skulle have en betinget udvisning af Danmark. Manden, der har tyrkisk statsborgerskab, men er født i Danmark, er dømt for at købe 330 gram kokain og 110 gram amfetamin af den polske mand med henblik på at sælge stofferne videre. Ifølge politiet har Øzgür Barlas købt narkotikaen ad flere omgange i perioden mellem den 4. april og 24. maj 2018.

Nægtede sig skyldig I første omgang var Øzgür Barlas ikke i politiets søgelys, men da han ad flere omgange var i telefonkontakt med politiets mistænkte, kom han også på listen over mistænkte. Den tyrkiske mand nægtede dog, at det skulle være ham, der havde haft kontakt med den polske mand, ligesom han nægtede, at det var ham, der kunne høres på de aflyttede telefonsamtaler, der blev afspillet i retten tilbage i februar. Bestillingerne af narkotikaen skulle være foregået gennem et kodesprog over sms i april og maj. Under selve retssagen tilbage i februar nægtede han sig skyldig i købene, han var tiltalt for. Det eneste, den tyrkiske mand ikke nægtede, var, at han var i besiddelse af 10 gram kokain og 19 gram amfetamin, da han blev anholdt ved OK-tankstationen ved havnen i Odense den 9. maj 2018. Øzgür Barlas har bedt om betænkningstid i forhold om han vil acceptere eller anke sin dom.