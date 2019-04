Facebook til debatmøde i Odense: - Vi har lært på den hårde måde

På debatmøde hos Fyens Stiftstidende erkender to af Facebooks egne topfolk, at it-giganten slet ikke har været god nok til at håndtere problemer med falske profiler og falske nyheder.- Det har været en tid med hård læring, siger kommunikationschef Peter Münster.

Ikke mindst efter det seneste præsidentvalg i USA blev it-giganten Facebook kritiseret for gennem sit enorme sociale netværk at have forurenet valgkampen med falske nyheder og misinformation.

Og den amerikanske it-gigant erkender at have klokket godt og grundigt i det. Det kom frem, da to af Facebooks topfolk mandag eftermiddag var til debatmøde i Café Stiften i Odense.

- Vi fik en brat opvågning efter det amerikanske valg, fortæller danske Martin Ruby, som er Facebooks politiske chef i Norden og Benelux-landene.

- Vi har fået kritik for at være for længe om at reagere på misbruget af vores platform. Og det er en fair kritik, og det her kan ses som vores bodsgang, sagde Facebooks danske kommunikationschef i Norden, Peter Münster.