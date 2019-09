Facebook til Odense: Her er fem nøglepersoner

1. Niall McEntegart

Ireren Niall McEntegart blev kendt på Fyn og i resten af Danmark, da han i januar 2017 overdrog en blå Facebook-skovl til borgmester Peter Rahbæk Juel. Det skete, da Facebook officielt annoncerede, at man ville bygge et datacenter i Odense. Han er Facebooks ansvarlige for datacentrene i Europa og har arbejdet for den amerikanske gigant i syv år - på de år har han været med til at indvie tre europæiske datacentre. Det første i Luleå i Sverige, det næste hjemme i Clonee uden for Dublin og nu det seneste i Odense.