Få overblikket over EP-valget på Fyn: Her fik partierne størst opbakning fra fynboerne

Mens Venstre på landsplan havde det bedste valg, har Socialdemokraterne fået flest stemmer i de fynske kredse. Få overblikket over det fynske valgresultat her.

Med 60.360 stemmer blev det Socialdemokratiet, der fik flest fynske krydser til europaparlamentsvalget. Det viser tal fra KMD's hjemmeside, som Fyens.dk har udtrukket og beregnet mandag eftermiddag.

Sejrsherren på landsplan, Venstre, må se sig slået trods en stor fremgang på 24.741 stemmer, der bringer stemmetallet op på 50.362 stemmer i den fynske storkreds.

Tredjeflest fik SF med 31.758 - efterfulgt af Dansk Folkeparti med 25.813 stemmer og Radikale Venstre med 21.887 stemmer.

Mens Dansk Folkeparti blev mere end halveret, fik også Det Konservative Folkeparti et skidt valg på Fyn, hvor partiet med 17.210 stemmer fik næsten 16.000 færre på Fyn end for fem år siden.

Her fik partierne størst opbakning

Størst opbakning på Fyn fik Socialdemokratiet i Assenskredsen, hvor partiet løb med 26,9 procent af stemmerne. Også Dansk Folkeparti oplevede mest medvind i den vestfynske kreds, hvor partiet hentede 12,5 procent af stemmerne.

Hos Venstre var der mest at juble over i Middelfartkredsen, der tæller Middelfart- og Nordfyns Kommune. Her blev der på hver fjerde stemmeseddel sat kryds ved Venstre, som til gengæld kun hentede 14,2 procent af stemmerne i Odense Øst.

Odense Øst var derimod den bedste kreds for flere venstrefløjspartier. Her fik SF 15,9 procent af stemmerne, Radikale Venstre 13,1 procent, Enhedslisten 8,4 procent og Alternativet 5,1 procent af stemmerne, hvilket for disse partier var deres bedste resultat i de fynske kredse.

Folkebevægelsen mod EU havde med en andel på 4,7 procent flest tilhængere i Nyborgkredsen, som dækker Nyborg og Kerteminde.

I Odense Syd oplevede både Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance størst opbakning blandt fynboerne. I denne kreds fik Det Konservative Folkeparti 8,6 procent af stemmerne, mens Liberal Alliance fik 2,4 procent.