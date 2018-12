Få overblik over dommen: Chikane er ikke det eneste, der har ført til et års fængsel i Crawley-sag

1. Chikane af offentligt ansatte

Ania Johansen er dømt for at have chikaneret en række offentligt ansatte efter straffelovens paragraf 119a. Det er en ganske ny paragraf, der ikke kun gør det strafbart at true eller udøve vold mod offentligt ansatte, men også at forfølge eller krænke. En stor del af Ania Johansens chikane har været rettet mod Fyns Politi, rådmand i Odense Kommunes Børn- og Ungeforvaltning Susanne Crawley (R) og hendes datter, byrådspolitiker Cæcilie Crawley (R). Ania Johansen er ligeledes dømt for en enkelt overtrædelse af paragraf 119, idet hun har truet en specialanklager med vold.