FN's verdensmål bliver omdrejningspunkt for SDU: Kommer fattige lande til gode

FN's verdensmål som omdrejningspunkt på Syddansk Universitet får også en afsmittende effekt i Afrika, mener SDU-professor.

Når FN's 17 verdensmål om mindskelse af ulighed, fattigdom og sult, og bekæmpelse af klimaforandringer bliver omdrejningspunktet for hele Syddansk Universitet (SDU), får det også en klar og afsmittende effekt på et meget fattigt lande i Afrika. En dansk forskningsstation i det lille vestafrikanske land Guinea-Bissau flytter nemlig ind på SDU, og det åbner døren for, at SDU's forskere og studerende kan gøre nytte og lære nyt der. - Undervisningen kan blive forbedret. Der er robotforskere på SDU, og der er folk med viden om droner, som kan bruges i områder med dårlig infrastruktur til at bringe vacciner ud eller blodprøver hjem, så pludselig kan vi få en interaktion mellem forskere på universitetet og i f.eks. Guinea-Bissau, siger Christine Stabell Benn, professor ved Klinisk Institut under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på SDU. Hun leder en forskningsstation i det vestafrikanske land Guinea-Bissau, en tidligere portugisisk koloni og blandt verdens fattigste lande. Siden 1978 har forskningsstationen fulgt befolkningen tæt i et land, hvor der ikke var gadenavne eller styr på, hvem der blev født, og hvem der døde, og hvor infrastrukturen var og stadig er meget ringe. Det har ført til ny viden om, hvordan man f.eks. kan nedbringe børnedødeligheden med vacciner og forbedre malariabehandlingen. På den måde arbejdes der direkte med FN's verdensmål nummer tre om sundhed og trivsel. - Der er ikke tvivl om i mine øjne, at hvis vi skal sikre en stabil global fremtid er vi i vores privilegerede del af verden nødt til at gøre alt, hvad vi kan, for at forbedre sundheden og mindste uligheden og sikre alle folks rettigheder, siger Christine Stabell Benn.

Værn mod ustabilitet Men også andre områder kan det, at SDU går all-in på de 17 verdensmål, betyde meget for hele verden, mener hun. - Ved at få fokus på at øge og forbedre livsvilkårene i Afrika kommer der også til at være en sikkerhed og et værn imod, at vi får meget ustabilitet i fremtiden. F.eks. er den bedste måde at stoppe flygtningestrømme på i en globaliseret verden at sikre, at folk har nogle ordentlige vilkår, hvor de er. Det er bare én af mange gode grunde til, at det er en god idé, siger Christine Stabell Benn. Som det vigtigste af FN's verdensmål ser hun det om sundhed og trivsel som det vigtigste i forhold til sit arbejde i Guinea-Bissau, og med transformationen på SDU bliver der nu mulighed for, at universitetets studerende og forskere kan bidrage til arbejdet på forskningsstationen. - Det arbejder vi helt konkret med i vores dagligdag i Guinea-Bissau. Der er ikke nogle af de 17 verdensmål, hvor sundhed ikke er en forudsætning. Man kan ikke stoppe fattigdom og sult og sikre anstændige jobs og økonomisk vækst, hvis du ikke har sundhed. Alting handler om, at du har en sund og rask befolkning, men alle verdensmålene hænger sammen, siger hun.

Vigtigt for de unge Christine Stabell Benn ser det som et vigtigt signal for SDU at sætte målet med de 17 verdensmål. - Det bliver en mental omstilling for os alle, og det skaber opmærksomhed og får en meget afsmittende effekt, siger hun. Hun tror også, at det fylder meget i de unge studerendes hoveder, og flere af målene som f.eks. klimaindsatser blev et af de store temaer under valgkampen forud for folketingsvalget. - Som universitet betragtet tror jeg, det er vanvittigt klogt at sige, at hvis du som studerende kommer til SDU, kommer du til et universitet, hvor vi tager FN's verdensmål meget alvorligt, påpeger Christine Stabell Benn.