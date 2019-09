FDM: Har du fået en uretfærdig p-afgift, hjælper vi gerne

Det er altid spændende med nye måder at blive rådgivet og hjulpet på. Men om Parkeringsafgift.dk tilbyder en bedre løsning end de andre muligheder, som findes, er op til den enkelte bilist at afgøre, mener Dennis Lange, juridisk konsulent i FDM.

- Jeg tror, det kommer an på, hvordan den enkelte føler sin situation. Hvis man er medlem af FDM, hjælper vi gerne med en parkeringsafgift-sag, og går også gerne hele vejen i retten, hvis det måtte ende der.

- Men vi har jo også fået Parkeringsklagenævnet, hvor du kan få indbragt den sag, som du ikke kan blive enig med det private parkeringsselskab om. Den risiko, du løber, er 175 kroner, som du får igen, hvis du vinder sagen, men selvfølgelig skal betale, hvis du taber.

- I gamle dage var domstolene den eneste vej, hvis du ikke kunne blive enig med parkeringsselskabet, og der er et klagenævn trods alt en nemmere, hurtigere og ikke mindst billigere måde at få afgjort en sag.

- Hvad er FDM's råd til bilister, der mener, de har fået en uretfærdig p-afgift?

- I første omgang skal man sørge for at dokumentere forholdet og få taget nogle billeder af skiltningen, billettens placering, eller hvad det måtte være. Og så skal man klage skriftligt til selskabet. Hvis det ikke fører til noget, hjælper vi gerne, hvis man er medlem af FDM. Og ellers har man som nævnt mulighed for at tage sagen i Parkeringsklagenævnet.

- Har du nogen idé om, hvor mange parkeringsafgifter der bliver annulleret?

- Desværre ikke. For der er jo ingen, der tvinger de private selskaber til at oplyse tallene, så der er ingen andre end dem selv, der ved, hvor mange afgifter de pålægger, og hvor mange de annullerer.

Du kan læse mere om, hvordan du kan klage over en parkeringsafgift, på FDM.dk eller ved at skanne QR-koden herunder.